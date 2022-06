Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: polémica por exclusión de ex Presidentes de acto de cierre constitucional sigue penando a la Convención

Polémica por exclusión de ex Presidentes de acto de cierre constitucional sigue penando a la Convención

La controvertida decisión de la Convención Constitucional de no invitar a los ex Presidentes a la ceremonia de entrega de la propuesta final de nueva Constitución y el argumento con que se justificó esa determinación –restricciones de aforo– abrieron un nuevo flanco a la mesa del órgano constituyente.

Ante los cuestionamientos recibidos, el vicepresidente Gaspar Domínguez salió a aclarar que su postura personal era invitar a todos los ex mandatarios y que la Convención debía “convocar sin distinción alguna”. Esto, pese a que desde distintos colectivos aseguraron que fue justamente él quien desde un principio los dejó fuera del acto programado para el 4 de julio en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional.

Según diferentes fuentes consultadas en un reporte del periodista Cristóbal Fuentes, Domínguez fue quien confeccionó la lista original de invitaciones, en la que nunca estuvieron considerados los ex gobernantes y que luego fue refrendada por el resto de la mesa directiva y ayer por el pleno.

“El vicepresidente Domínguez tiene una obsesión por mentir o por creer que los chilenos son idiotas”, dijo la convencional de derecha, Marcela Cubillos.

En medio de la polémica –que para varios analistas suma puntos al Rechazo en el plebiscito–, Domínguez y la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, anunciaron que volverán a revisar la decisión respecto de los ex mandatarios en la próxima reunión de mesa convocada para mañana jueves. Sigue leyendo

Ex ministros de Piñera arremeten contra decisión del gobierno de extender las vacaciones de invierno

La decisión del gobierno de adelantar y también extender en una semana adicional las vacaciones escolares de invierno como una forma de descomprimir la red asistencial saturada por diversos virus respiratorios, no dejó ayer a nadie indiferente.

Los críticos de la medida apuntan a que entra en contradicción con la directriz que el propio Presidente Boric fijó antes de asumir en La Moneda, esto es que para reducir la brecha educativa que provocó la pandemia en nuestro país “los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”.

En este contexto, ex autoridades de Salud señalaron ayer que había distintas formas de atender la demanda asistencial sin perjudicar las clases de los niños.

“Se recurrió a la medida más dura de todas, que es cerrar las escuelas, sin ninguna planificación y cuando sabíamos que la circulación de virus respiratorios era fuerte”, manifestó el ex ministro Jaime Mañalich, quien planteó que para aumentar la capacidad hospitalaria se podría haber recurrido a la red integrada pública y privada.

En el mismo sentido, el también ex titular de Salud, Enrique Paris, dijo que hubo una “falta de previsión” porque hace varias semanas que se viene observando un aumento de los virus respiratorios en menores de edad. “Si uno ve que están aumentando los casos, y no están las camas suficientes, la solución no es cerrar los colegios, es abrir más camas”, agregó.

El anuncio del gobierno, sin embargo, fue valorado en varios centros asistenciales y algunas municipalidades, como la de Providencia. “Lo peor sería tener niños que fallezcan esperando a que sean atendidos”, dijo la alcaldesa de la UDI, Evelyn Matthei. Sigue leyendo

> El Senado se acabaría en 2026. El pleno de la Convención aprobó el artículo transitorio que establece la disolución de la actual Cámara Alta en marzo de 2026 y su reemplazo por la Cámara de las Regiones. Sigue leyendo

> De Interior a Desarrollo Social. Luego de ser reemplazado en su cargo de jefe de gabinete de la ministra Izkia Siches, Roberto Estay aterrizó en Desarrollo Social a cargo del programa “Elige Vivir Sano”. Sigue leyendo

> Descuelgues en el oficialismo. Pese a que el gobierno logró que el Congreso ratificara ayer la prórroga del estado de excepción en el sur, quedó de manifiesto un significativo desmarque de sus parlamentarios. Sigue leyendo

Prohibición total en tenencia de armas

La propuesta del jefe de Estado solo ha servido para encender polémicas, sin hacerse cargo del problema de fondo, que es la facilidad con que la delincuencia accede a un nutrido armamento y de grueso calibre.

» Después de Llaitul

Obligado a radicalizarse por la aparición de grupos más extremos que la CAM dispuestos a disputarle territorio e influencia, Héctor Llaitul va a toda velocidad hacia ningún lado. El futuro le ofrece traición o muerte.

Por Pablo Ortúzar

» Preocupante espiral

Qué duda cabe que el país enfrenta un contexto político complejo de amenazas y temores de diverso orden, impuesto por este inusitado clima de violencia que no era característico de Chile. Por eso estamos hoy, como nunca antes, llamados a dar un salto que, más allá de ideologías, fanatismos y radicalidades, convoque a todos los actores políticos, sociales y económicos a sumar voluntades para derrotar la violencia.

Por Juan Carvajal

La tensa recta final de la campaña presidencial en Colombia. El país resolverá este domingo quién será su próximo presidente y las alternativas están en las antípodas. Por un lado, el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lideró la primera vuelta con un 40% de los votos, podría convertirse en el primer gobernante de izquierda en la historia colombiana. Al frente, Rodolfo Hernández, un populista que, levantando un discurso de rechazo a la “clase política”, podría consolidar el golpe al tablero político que su irrupción ha significado.

Revisa aquí el podcast

