Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Sichel intenta pasar a la ofensiva en virtual quiebre con partidos de Chile Podemos Más y les da libertad de acción

Sichel intenta pasar a la ofensiva en virtual quiebre con Chile Vamos y les da libertad de acción

Con especial dureza Sebastián Sichel salió a enfrentar anoche las profundas diferencias que ha tenido con los partidos de Chile Podemos Más sobre el rumbo de la campaña y el importante aumento en el número de parlamentarios de esa coalición que ha anunciado su respaldo a José Antonio Kast.

“Quiero pedirles a los partidos que se sientan en libertad de acción para tomar la decisión que quieran respecto de sus apoyos partidarios”, dijo el independiente durante un punto de prensa convocado en su comando tras una jornada de alta tensión con las colectividades.

De forma vehemente, Sichel cuestionó a todos aquellos que, habiendo comprometido el respaldo a su candidatura tras imponerse en las primarias del sector, hoy le dan han dado la espalda luego de quedar detrás de Kast en las encuestas.

“Que vuelvan a donde querían estar (...) Mientras algunos queremos ofrecer un proyecto de futuro, desde la independencia con los partidos, nos damos cuenta de que otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado y apoyar una antigua derecha y hacer que el país retroceda en los derechos que ya había ganado”, afirmó.

En su alocución Sichel también dejó en claro su molestia con la estrategia de tender puentes con el líder de Republicanos que impulsan los partidos del bloque pensando en una segunda vuelta; un diseño resistido por el candidato independiente, quien ha continuado apuntando a Kast como el heredero del pinochetismo.

“No vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad, una persona que no es independiente”, sentenció. Lee más de esta historia.

Provoste: “El PC en la Nueva Mayoría fue un partido pequeño... con Boric es el partido hegemónico”

Yasna Provoste participó ayer de un nuevo episodio de Estación Moneda, el ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales organizado por La Tercera y Radio Duna.

La abanderada de Nuevo Pacto Social participó ayer del tercer capítulo de Estación Moneda, ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales producido por La Tercera y radio Duna. En este espacio, advirtió la posición hegemónica que tendría el PC en un eventual gobierno de Gabriel Boric, en comparación con el rol que tuvo durante la segunda administración de Michelle Bachelet.

“El PC, cuando se unió a la Nueva Mayoría, venía saliendo de un Congreso ideológico, y la postura plasmada ahí tenía que ver con incidir para hacer transformaciones importantes. El PC fue parte de la Nueva Mayoría siendo un partido pequeño, a diferencia de lo que ocurre hoy con Boric, donde el PC es el partido más grande”, afirmó.

La senadora DC agregó que el PC no solo figura hoy como el partido hegemónico del pacto que apoya a Boric, sino que que su lógica, a diferencia de su paso por la Nueva Mayoría, ahora es “estar en las calles”.

“Y creo que es complejo, porque cuando vemos lo que ocurre en nuestro país, lo primero que debemos generar es paz. Sin paz no hay desarrollo posible. Después de todo lo que hemos sufrido, sobre todo con la pandemia, si no nos vamos a reencontrar ahora como hermanos, ¿cuándo?”, concluyó. Lee más de esta historia.

A foco...

> Grupo de pensionados prepara recurso de protección contra Piñera y el Congreso por retiro de rentas vitalicias

Con el objetivo de frenar un eventual segundo retiro de rentas vitalicias –el que se tramita en el Senado junto al nuevo 10%– un grupo de pensionados bajo esta modalidad alista la presentación de un recurso de protección que en los próximos días espera ingresar a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Argumentos: se explicó que, de acuerdo a lo que han advertido los expertos, un nuevo retiro de rentas vitalicias podría producir la insolvencia de muchas compañías aseguradoras y, por lo tanto, el proyecto afectaría a todos los pensionados en este sistema y no solo a los que hagan un giro.

Además del riesgo de cesación de pago de las pensiones, los recurrentes sostienen que la incertidumbre ante el avance del proyecto les genera una “constante y grave preocupación por su situación económica futura, afectando su integridad síquica”.

En perspectiva: el recurso busca que la justicia ordene el cese del proyecto que se tramita en el Senado. Actualmente hay 60 personas que se han inscrito en www.proteccionrentasvitalicias.cl para adherir al escrito. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Kast abierto a cambiar su programa. En un nuevo gesto a Chile Podemos Más y ante la búsqueda de apoyos en una eventual segunda vuelta, Kast dijo –en el ciclo Presidenciales en la UC-La Tercera– que “nuestro programa está abierto a la crítica”. Sigue leyendo

> Un traspié para Parisi. Ad portas de su eventual arribo a Chile, el abanderado del Partido de la Gente tuvo un duro revés judicial: la inmobiliaria Royal perdió un arbitraje por el denominado “edificio sin ley” de La Cisterna. Sigue leyendo

> Estado de excepción en el sur. El gobierno anunció que prorrogará por 15 días el estado de emergencia decretado en la macrozona sur, una medida que permite la colaboración de las FF.AA. en el control de la violencia que afecta a la zona. Sigue leyendo

Editorial

El Senado ante el cuarto retiro

Es desolador constatar que numerosos parlamentarios están anteponiendo sus propios intereses electorales antes que lo más conveniente para el país. Prueba de ello son las destempladas presiones hacia los senadores renuentes a su aprobación.

Opinión

» Polarización, vacío y reconstrucción

Esta ha sido la elección presidencial más vacía y sucia desde la recuperación de la democracia. Su contenido principal han sido ataques personales entre los candidatos y golpes de efecto sin sustancia. En términos de propuestas ha sido un chiste.

Por Pablo Ortúzar

» ¿Revisar tratados de libre comercio?

No creo que Estados Unidos o China quieran hacerle cambios al tratado de libre comercio que tienen con Chile como un gran favor al nuevo Presidente de Chile. Como se dice en buen chileno, deberíamos “darnos con una piedra en el pecho” que estos países se hayan interesado en firmar un acuerdo donde Chile tenía, y continúa teniendo, mucho más que ganar que ellos.

Por Manuel Agosin

Crónica Estéreo

Los coletazos de la decisión de Goic. Yasna Provoste ha apoyado el cuarto retiro y se ha jugado parte de su liderazgo en alinear a los suyos. Por eso, el que la senadora DC Carolina Goic haya anunciado que votará en contra del proyecto, cayó mal en su partido y en la campaña de su candidata presidencial. ¿Cuáles fueron los motivos de Goic para anunciar su decisión anticipadamente?

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Tinder y el amor desechable. “No dejo de sentir nostalgia por esos encuentros que nacen de la coincidencia; conocer a alguien en un viaje, en una fiesta”, relata Valentina Deneken.

Qué pasa: Prueba de anticuerpos Covid. ¿Debería hacerme un test para saber si mi vacuna está funcionando o si necesito un refuerzo?

Práctico: Hongos comestibles. Son bajos en calorías, altos en antioxidantes y algunos tienen un buen aporte en proteínas. Acá encontrarás variedades disponibles y preparaciones.

Culto: La otra serie surcoreana que hay que ver. Mi nombre trata de una joven que busca vengar el crimen de su padre, una ficción que continúa la senda de éxito de El Juego del Calamar, aunque todavía no logra desbancarla.

En portada

Puedes acceder a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.