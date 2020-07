Lo que tienes que saber este sábado en La Tercera: la RM relajará cuarentena total, la próxima cuenta pública de Piñera y plebiscito será en un solo día

A partir del martes algunos chilenos podrán respirar aires de libertad. Tras permanecer 74 días en confinamiento, siete comunas de la Región Metropolitana verán relajar la cuarentena y pasarán a etapa de transición. Según informó el Ministerio de Salud, un millón de personas de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura podrán salir a la calle de lunes a viernes y retomar, de manera parcial, las actividades a partir del 28 de julio. A esta desescalada, también se sumarán otras 200 mil personas de la Región de Valparaíso, específicamente de San Antonio y San Felipe. Cabe destacar que, aunque los indicadores en las comunas seleccionadas para avanzar en el plan “Paso a paso” parecen adecuados, algunos expertos han pedido mayor transparencia y rapidez a la hora de entregar datos de trazabilidad y positividad comunal. Finalmente, en cuanto a la situación de Providencia y Santiago las autoridades señalaron que será revisada durante el fin de semana.

› ¿Dar vuelta la página? La cuenta pública que prepara el Presidente tras la derrota y en medio de la crisis oficialista. El Mandatario ya definió los ejes que tendrá su discurso el 31 de julio, en el que se enfocará en lo que viene tras la pandemia, con un fuerte énfasis en reactivación económica. La Moneda busca que la ceremonia se mantenga, al igual que el año pasado, en horario prime.

› La Moneda y Servel acuerdan realizar el plebiscito en un solo día. Ayer, en una reunión entre ambas partes, se zanjó la decisión, desechando que la consulta nacional se concrete en dos jornadas. La Segpres alista los cambios legales para la extensión del horario de votación y otras medidas.

› Los protocolos para el regreso: Cómo deben funcionar las actividades económicas para evitar los contagios. Doce son los instructivos que tiene actualmente publicado el Ministerio de Economía para guiar el funcionamiento de los distintos sectores productivos. El foco de las medidas de cuidado está puesto en el distanciamiento, horarios diferidos y límite de acceso de público.

› ¿Biden o Trump? La reñida carrera por la Casa Blanca. Antes del inicio de la pandemia, el Presidente Donald Trump se perfilaba como favorito para imponerse en las elecciones de noviembre. Cuando faltan poco más de tres meses para los comicios, el exvicepresidente demócrata, Joe Biden, ha conseguido una importante ventaja en las encuestas, tras un nuevo escenario social y económico.

› Carlos Heller se despega de la U. El cambio de mando en la presidencia vino con una derivada que toca al dueño de Azul Azul. Las versiones más osadas dicen que se deshace de sus acciones y que ya lo habría informado a la CMF a través de un hecho esencial reservado.

Opinión

“Pero la derrota del gobierno no se remite a este proyecto, sino que extiende sus alcances a toda la política. La falta de convicciones y liderazgo presidencial en todo el episodio se tradujeron en una derrota mayor: el gobierno perdió el tercio del Congreso que le permitía algún margen de maniobra para lo que resta de su mandato. Con ello, el país vive hoy en un parlamentarismo de facto”. Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo.

Frase del día

“Ponerse a hablar de candidaturas presidenciales hoy es una falta de respeto” Carlos Montes, senador del Partido Socialista, en entrevista con La Tercera sobre irrupción del alcalde comunista, Daniel Jadue, para la carrera a La Moneda.

Editorial

La peligrosa falta de tolerancia en la discusión pública

“En todas las esferas parecen cundir actitudes de intolerancia, pero que ello esté incluso permeando instituciones como el Congreso, el lugar por excelencia para la deliberación pública, atenta contra la democracia misma”.

Recomendamos

Paula: Erradicando a la machista: Las mujeres son hormonales

Y sé que fui parte de eso. Es más, yo dije la frase, pero no me había dado cuenta de lo machista que era hasta que hace poco me la dijeron a mí.

Práctico: 10 regalos para que jueguen chicos y grandes

Juegos de tableros, otros más didácticos, creativos y manualidades: un listado de ideas para el próximo Día del Niño.

Culto: Series: lo mejor y lo peor que vi en cuarentena

En los últimos meses es probable que el mundo haya visto más cine, series y documentales que nunca. En una encuesta de Culto realizada a diez críticos y guionistas, por lejos la favorita de este periodo es I may destroy you de HBO, y entre las decepciones se repiten Run y El presidente.

Qué Pasa: Así funcionan las cinco vacunas más avanzadas del mundo contra el coronavirus

Son la gran esperanza para detener la pandemia. Con distintos estados avances, una veintena ya está haciendo sus pruebas en humanos, pero pocos son los que llevan la delantera.

Ojo con...

10:45 / El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en el marco del programa Baja a tu Feria¸ anuncia la reapertura de la feria libre que funciona en la Plaza de Bolsillo Santo Domingo con estrictas medidas sanitarias para prevenir contagios por Covid-19.

11:00 / El padre de Antonia, Alejandro Barra junto a las diputadas Maite Orsini, Marcela Sabat, Gael Yeomans, Paulina Núñez y los diputados Gonzalo Fuenzalida y Marcelo Díaz presenta proyecto de ley #JusticiaParaAntonia, que busca resolver falencias legislativas y mejorar el sistema judicial para quienes víctimas de violencia sexual.

20:00 / En el marco de la campaña #DesdeElSofá de Teatro Oriente, se presenta el documental “Pavarotti”, dirigido por Ron Howard.