Lo que tienes que saber este sábado: medidas, análisis y estimaciones sobre el Covid-19 en Chile

En entrevista con La Tercera, y a cuatro semanas desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, realiza un análisis de la evolución de la pandemia en Chile. Con cifras que dan cuenta de 3.737 contagiados y 22 fallecidos, el secretario de Estado descarta, al menos por ahora, una cuarentena general. No obstante, Mañalich anticipa cierres “sectoriales” en zonas con más casos de la Región Metropolitana. Sobre las preocupaciones en torno a la demanda de ventiladores, el ministro pone paños fríos y asegura que cuando se llegue al peak del coronavirus, “serán 2.200 aproximadamente” los aparatos disponibles y no los 240 de la etapa actual. Finalmente, el ministro defiende la estrategia y las medidas aplicadas por el gobierno. “Los pronósticos de lo que iba a ocurrir en esta fecha no tienen nada que ver con la realidad”, indicó el secretario de Estado.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› Piñera visitó Plaza Italia y posó para fotografías en monumento al general Baquedano. Situación fue criticada por figuras opositoras. “Me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”, señaló el Mandatario.

› Las cifras del coronavirus en Chile a un mes de su llegada. Cuatro semanas han pasado desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país. El número de contagiados y la mortalidad siguen aumentando y no solo en Chile. En la mayoría de los países el virus sigue ganando terreno.

› Un funeral narco en medio de cuarentena y toque de queda. Fuegos artificiales y balazos adornan desde el domingo el sonido ambiente de Ñuñoa. ¿Por qué? La despedida a un narcotraficante del sector en la población Rosita Renard, que falleció en una balacera. Para ellos, las advertencias entregadas por las autoridades para evitar la pandemia del coronavirus parecen no correr.

› Italia: médicos frente a la emergencia. El norte de Italia es la zona que ha registrado el mayor número de contagios y fallecidos a causa del coronavirus. Las regiones más afectadas son Lombardía, Emilia Romaña y Veneto, cuyos hospitales ya no dan abasto.

› Teletón da inicio a una inédita y emotiva edición. Anoche partió la versión más atípica en la historia de la Teletón, con un emocionado Don Francisco transmitiendo desde su casa y dirigiéndose a un teatro casi vacío, con apenas un par de rostros que comandaron el inicio de una cruzada que sólo se extenderá por 12 horas.

Opinión

“En esta vuelta, estamos todos ante un mismo desafío. Vale, entonces, ponderar estas cargas ideológicas que nos condicionan. Partir de un fatalismo endémico, desde esa misma partida, hace más difícil el reto. En eso, los chilenos lo tenemos doblemente duro”. Alfredo Jocelyn-Holt, historiador.

Frase del día

“Es innegable que esta experiencia va a cambiar la forma en cómo funciona la economía mundial” Michael Spence Premio Nobel de Economía, en entrevista con La Tercera.

Editorial

BC y financiamiento directo al Fisco

“Es valioso que el propio instituto emisor haya salido al paso de esta idea, lo que ayuda a la estabilidad en momentos muy complejos”.

09:00 / En el marco de la Teletón, se da inicio a la “Mañana Infantil”, donde se revisarán espectáculos como los de “Cachureos” y “31 Minutos”.

10:00 / La Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana, Denisse Madrid, informa sobre el pago que realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) a mayores de 70 años en cinco sucursales de la Caja Los Héroes en la capital.

00:00 / Se da inicio al horario de invierno en el territorio continental e insular en Chile (excepto Magallanes y la Antártica chilena). Se deben retrasar los relojes una hora.