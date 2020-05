Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: cordones sanitarios, el video de la oposición contra un nuevo retraso del plebiscito y el quiebre en la Mesa de Datos del Covid-19

Interminables filas de vehículos que algunos casos se extendieron por cerca de ocho kilómetros, fueron las primeras imágenes que se registraron en las principales carreteras del país en en el inicio del fin de semana largo del 1 de mayo. Tal como ocurrió durante la Semana Santa, la implementación del cordón sanitario por parte del gobierno en la Región Metropolitana y el Gran Concepción para limitar el tránsito y disuadir los desplazamientos hacia destinos turísticos o segundas viviendas, generó grandes atochamientos en sectores a la salida de Santiago y también en la región del Bío Bío. Pero mientras el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, pidió disculpas por confusiones en la entrega de datos, ayer el gobierno reportó el aumento más alto de contagios por coronavirus en 24 horas: 888 nuevos casos. De ellos, 708 son personas que presentaron síntomas y 108 asintomáticos. En este escenario, las preocupaciones se enmarcan en las consecuencias que podrían generar los tumultos frente al brote de Covid-19. Cabe destacar que los mencionados controles sanitarios, se extenderán hasta el domingo y también que Carabineros estará realizando chequeos en el tránsito.

› Piñera sobre realización del plebiscito: “Hay que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y la pandemia de la crisis social”. El Presidente fue consultado por la declaración que dio el fin de semana respecto a que “quizás” la fecha del referéndum se tendría que volver a discutir debido a la situación económica del país.

› “El plebiscito va”. El video con que la oposición refuerza postura crítica ante planteamiento de potencial nuevo retraso del referéndum. Representantes de RD, el PR, el PPD y la DC aparecen en la secuencia, publicada esta noche en redes sociales y que aparece en la semana posterior a que desde el gobierno se planteara que se debe tener en mente la posibilidad de un cambio de fecha dependiendo del escenario para ese momento.

› Quiebre en la Mesa de Datos del Covid-19: Instituto Milenio Fundamentos de los Datos congela participación y critica al gobierno por “ausencia” de información. En dos publicaciones en internet hechas esta tarde, tanto la entidad como sus investigadores asociados -que participan de la instancia encabezada por el ministro de Ciencias, Andrés Couve- cuestionan lo que califican como falta de detalle sobre los casos de coronavirus, responsabilizando del hecho al Minsal y añadiendo que ellos incluso desarrollaron una herramienta que permite usar dichos datos manteniendo la reserva de la identidad de cada caso.

› La justicia peruana revoca la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y ordena su puesta en libertad bajo fianza. La Segunda Sala Penal de Apelaciones concedió la apelación interpuesta por la excandidata a la presidencia, que se encontraba encarcelada desde el pasado mes de enero en la cárcel de Chorrillos, donde estaba previsto que cumpliera 15 meses de prisión preventiva.

› El Sifup arremete contra el presidente de Colo Colo: “Otra mentira de Mosa, una más de la plana de ByN”. El timonel albo criticó al sindicato de futbolistas profesionales, acusando que se habían aprovechado de la situación “para tener vitrina”. Desde el gremio le respondieron con documentos.

“Un retorno seguro para el consumo pero inseguro para la democracia. Suena raro, y es una pésima idea escuchar a los que siempre quieren mantener sus privilegios y frenar los derechos para el resto de la ciudadanía”. Paula Walker, profesora Escuela de Periodismo Usach.

“Si no nos escuchamos, iremos directo a la extinción” Humberto Maturana, biólogo y Premio Natural de Ciencias Naturales (1994), en el marco de la crisis generada por la pandemia.

09:30 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, encabeza una “jornada de reflexión sobre el empleo” en el Día del Trabajador.

10:00 / La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, entrega su discurso en el marco de la conmemoración del día internacional de los trabajadores.

22:00 / En el marco de la finalización de la segunda etapa del “Municipal Delivery”, se presenta la ópera Aída de Giuseppe Verdi.