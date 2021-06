Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: los costos de un feriado repentino y el programa de gobierno de Lavín

El efecto de un feriado repentino: hasta US$ 150 millones menos para la economía

Pese a su amplio respaldo en el Congreso y a que el gobierno lo destacara como un “hecho histórico”, la aprobación y promulgación del feriado de este lunes 21 por el Día de los Pueblos Originarios encontró resistencia en distintos gremios empresariales, los que apuntaron a los costos que generará en medio de los esfuerzos por salir de la crisis económica gatillada por la pandemia.

“Era muy importante mirar el minuto que estamos viviendo, ya que estamos muy deteriorados producto de la crisis sanitaria”, se lamentó Héctor Sandoval, presidente de la Conapyme.

Distintos economistas consultados por Pulso agregaron que el sorpresivo feriado aprobado por el Congreso no es “inocuo” y que le podría costar a la economía entre US$ 120 millones y US$ 150 millones de dólares.

En este sentido, se estimó que el nuevo festivo podría impactar desde un 0,2% hasta un punto porcentual el Imacec de junio. “Entendiendo que la economía está en una fase de recuperación, el efecto en el crecimiento de un día feriado es mayor de lo habitual y nosotros lo estimamos en torno a 1%”, dijo el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann.

Horas médicas que deberán reagendarse, un día menos de clases y diversos trámites que necesitarán reprogramarse también se mencionaron ayer entre los inconvenientes del repentino feriado.

Hasta el ministro de Salud, Enrique Paris, dejó entrever su aprensión, argumentando que dos fines de semana largos consecutivos (el lunes 28 de junio también es festivo, por la conmemoración de San Pedro y San Pablo) “pueden complicar” la situación epidemiológica del país. Lee más de esta historia.

> El programa de Lavín

Acompañado por alcaldes que forman parte de su comando, Joaquín Lavín presentó ayer los principales ejes de su programa de gobierno con miras a las primarias presidenciales de Chile Vamos. Aquí podrás revisar algunas de sus propuestas:

Gabinete paritario. De llegar a La Moneda, su equipo ministerial estaría integrado en un 50% por hombres y en un 50% por mujeres. Además, un tercio de sus ministros debería estar graduado de colegios privados, otro de colegios públicos y un último tercio de particulares subvencionados.

Salarios e ingresos. El abanderado de la UDI dijo que buscará garantizar un ingreso mínimo de $500.000 para todos los chilenos. También planteó un ingreso básico universal que se implementará de forma gradual con las mujeres a cargo del hogar, quienes recibirían $100 mil mensuales.

Seguridad. Insistió en la conveniencia de instaurar la figura del jurado en el sistema procesal y que quienes sean condenados por tercera vez deban cumplir su pena efectiva en prisión.

AFP. En esta materia, propuso que los mayores de 80 aumenten sus pensiones a $250.000 y que todos los chilenos pertenecientes al 60% más vulnerable tengan una pensión mínima de $177.000 al mes.

Educación. Planteó poner fin a la denominada “tómbola” de la educación, para que los padres puedan elegir dónde estudien sus hijos o hijas. Y para los deudores del CAE, propuso saldar sus deudas trabajando “al servicio de Chile” en algún municipio, ONG u organismo público. Lee más de esta historia.

> Cita clave para Plan Paso a Paso. El ministerio de Salud convocó a un grupo de expertos a una reunión donde hoy se analizarán posibles modificaciones al Plan Paso a Paso. El Colmed, quien ha entregado su propia propuesta, también fue invitado. Sigue leyendo

> Ojo con las multas Covid. Ante el elevado número de multas impagas por infracciones sanitarias, el gobierno enviará un proyecto para modificar el sistema de cobro y permitir que se descuente la deuda de las devoluciones de impuestos. Sigue leyendo

> Demanda contra las isapres. Conadecus presentó una demanda colectiva contra seis isapres, acusándolas de implementar alzas ilegales en los planes en los últimos cinco años y pidiendo resarcir los perjuicios económicos a sus afiliados. Sigue leyendo

» Materias pendientes en voto obligatorio

Aspectos fundamentales como si habrá sanciones por no votar, o si los electores podrán salirse del padrón electoral, siguen sin una definición. También si habrá límites a los recursos fiscales que reciben los partidos políticos. Sigue leyendo.

» Un Banco Central a tono con los tiempos

A pesar del optimismo del Banco al realizar las estimaciones del PIB tendencial, el mensaje es claro: se necesitan acciones focalizadas para traer de regreso a las mujeres al trabajo y recuperar la década perdida en participación laboral.

Por Alejandra Sepúlveda

» Estatuto Chileno Antártico y los nuevos desafíos

Ante el renovado interés de las grandes potencias en la Antártica y sus recursos, Chile debe consolidar su propia posición estratégica, buscando acuerdos y compartiendo miradas con otros países del hemisferio sur que también se proyectan soberanamente al continente blanco.

Por Teodoro Ribera

La “guerra civil” dentro de RN. Se espera que las elecciones que este sábado definirán la nueva directiva del partido sean las más reñidas de su historia. Mario Desbordes, quien medirá fuerzas con Francisco Chahuán, ha asumido la contienda como una apuesta de todo o nada: con un respaldo que en las encuestas luce escuálido camino a las primarias presidenciales del sector, una derrota en su propio partido dejaría su candidatura en muy mal pie.

