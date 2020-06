Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: monitoreo a la movilidad para contener contagios, tensión en la oposición por posnatal de emergencia y ministro Paris defiende la estrategia ante el Covid

No solo se endurecerán las sanciones a infractores de medidas sanitarias. Por estos días el gobierno evalúa la posibilidad de hacer un seguimiento a los casos de Covid-19, tal como se ha hecho en Corea del Sur y otras naciones a través de los teléfonos. Y es que la movilidad de las personas es un tema que preocupa a La Moneda, pues ello no solo revela que no se están respetando las medidas de confinamiento, también que las personas son capaces de transmitir el virus sobre todo si están enfermas. Así, en un contexto que da cuenta de 225.103 contagios totales y 3.841 muertes por coronavirus en Chile, desde el Ejecutivo observan datos de los estudios del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo, que realizan mediciones a los desplazamientos de las personas. Por ejemplo, en esa institución utiliza la información de cuatro millones de celulares de la empresa Movistar, que registran cuándo el teléfono pasa entre una antena de telecomunicación y otra. Frente a esto, cabe destacar que el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que las tecnologías que se están evaluando para los monitoreos requieren la manifestación y voluntad de las personas, y que todas las medidas van a ser con total respeto a los derechos y garantías.

› Posnatal de emergencia: Desmarque de senadores DC, PS y PPD tensiona a la oposición. Diputados que habían aprobado la moción que el Senado calificó como inadmisible dijeron que era “vergonzoso” que legisladores del sector validaran la postura del Ejecutivo.

› Ministro Paris defiende estrategia ante el Covid-19: “No hay que pensar que lo hemos hecho mal, yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia”. “No me gusta mucho comparar, pero hay que decirlo, la letalidad, nuestra letalidad es bajísima, es del 1,7%, con las cifras que tenemos hoy día. Eso se debe a la estrategia basada en el testeo”, aseguró el titular de Salud.

› Corte de Apelaciones falla a favor de profesora que pidió retirar fondos, pero AFP acudiría a la Suprema. Las AFP dijeron que el proceso sigue en curso, y el líder de los empresarios comentó que espera que la Suprema revierta el fallo. De todas maneras, hay posiciones encontradas entre los abogados, y no todos coinciden en que el máximo tribunal revertirá el fallo.

› Brasil bordea el millón de casos mientras crisis política empeora. Aunque expertos hablan de una ralentización de los contagios, los casos ya suman más de 983 mil. Bolsonaro sufrió la detención de un exasesor de su hijo y la dimisión de su ministro de Educación.

› “Es nuestra heroína”: las glorias del deporte nacional despiden a Marlene Ahrens. Deportistas de todas las épocas, desde Jorge Grosser a Paola Muñoz, destacan el legado que la multifacética atleta dejó para el olimpismo chileno.

Cuarentena y movilidad: El problema de la desigualdad territorial

En lo que de algún modo fue la consagración del sombrío panorama que ya venía dibujándose, ayer, el Banco Central volvió a reducir su proyección, previendo una caída brusca en la economía chilena. En la presentación del IPoM, estimaron el peor rendimiento de los últimos 35 años. Los números anticipan un panorama desolador en cuanto a aumento de la pobreza y la desigualdad.

“Quizás es hora de adoptar la posición más humilde que nos han propuesto estos días personajes tan diversos como el presidente del Banco Central, el poeta Warnken o el propio Mañalich sumido en el desaliento de la derrota: nada menos que reencontrar el sentido de nuestros límites y, en definitiva, de la vulnerabilidad de nuestras vidas”. Roberto Méndez, Escuela de Gobierno UC.

“La instrucción dada es aplicar la mayor severidad a quienes voluntariamente infrinjan normas sanitarias” Jorge Abbott, fiscal nacional, en entrevista con La Tercera.

Controversial fallo por fondos previsionales

“La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha ido más allá de sus facultades, invadiendo un terreno que corresponde exclusivamente resolver en sede legislativa”.

10:00 / El Senado celebra una sesión extraordinaria para votar la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia hasta su total despacho.

12:30 / El Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Socialista y celebra una sesión extraordinaria para discutir la constitucionalidad del proyecto de ley que aumenta penas a quienes no cumplan las medidas preventivas de cuarentena.

14:30 / ingresan a cuarentena total las comunas de San Felipe y Los Andes en la región de Valparaíso. Rancagua y Machalí en la región de O’Higgins. La zona urbana de Curicó en la región del Maule.