Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: Piñera ajusta su comité político, gobierno evalúa revertir limitación a reelección de alcaldes y Argentina alarga la cuarentena

En medio de la crisis sanitaria, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó su cuarto cambio de gabinete en su segunda administración. Esta vez, el mandatario optó enroques y trasladó desde la Subdere a la Segpres a Claudio Alvarado; a Cristian Monckeberg lo movió de Vivienda a Desarrollo Social, mientras que Felipe Ward asumió en su lugar. En tanto, Sebastián Sichel quedó fuera del equipo (ahora ex Desarrollo Social) para asumir la presidencia de BancoEstado. Y es que la pandemia ha impactado en todo tipo de ámbitos en la gestión del Ejecutivo, tanto así que ayer la ceremonia que tradicionalmente se realiza en el Salón Montt Varas, se llevó a cabo por primera vez en el Patio de los Cañones para no afectar el distanciamiento social. Entre las razones que se barajan para activar los cambios en La Moneda, están las de dar un espaldarazo al papel del ministro de Salud, Jaime Mañalich; reforzar el equipo político para alcanzar un acuerdo nacional con la oposición, y fortalecer al oficialismo y los partidos en el gobierno frente a los desafíos electorales.

› Reelección: gobierno evalúa fórmulas para revertir limitación de los alcaldes. El envío de una ley corta o ponerle urgencia a una moción de los parlamentarios de su coalición eran las alternativas que hasta el cierre de esta edición barajaba La Moneda. En tanto, jefes comunales cuestionaron decisión del Congreso y la oposición se dividió.

› Minsal busca abrir 50 camas UCI por día y expertos piden llegar a 350 el lunes. Se busca ampliar la red al máximo antes de que ocurra el peak de hospitalizaciones, a mediados de este mes. Salud ya ha contratado 10 mil funcionarios para atender los cupos adicionales.

› El BancoEstado que asumirá Sichel en medio de una pandemia y una fuerte crisis económica. Para varios ejecutivos de la entidad estatal, la decisión causó sorpresa. Se espera que el ahora exministro llegue este viernes a las oficinas de la entidad. Con todo, deberá asumir el desafío de completar la entrega de créditos en medio de la crisis provocada por la pandemia.

› Argentina alarga por tres semanas la cuarentena y Perú extiende emergencia sanitaria. Fernández anunció que el confinamiento en Buenos Aires será hasta el 28 de junio, mientras que Perú prolongará por 90 días el período para facilitar toma de medidas.

› La transformación de Ariel Holan: de entrenador autoritario a guía emocional. En un webinar organizado por Universidad Católica, el técnico argentino entregó las claves de su trabajo como líder de grupo, que lo han llevado a tener éxito tanto en el hockey como en el fútbol.

Promesa de sangre: el tratamiento experimental para enfermos de Covid-19

Entre todas las aproximaciones terapéuticas que han tenido investigadores de todo el mundo para mejorar las condiciones de ciertos contagiados con Covid-19, comenzó a llamar la atención la transfusión de plasma de la sangre de pacientes recuperados. El potencial tratamiento es aún una pregunta abierta ¿Qué tan inmunes y por cuánto tiempo quedan los pacientes recuperados?

“Para el diseño de las políticas públicas frente a la actual crisis resulta fundamental dimensionar y enfrentar el grave problema de salud mental que se está generando. De ello depende no solo la efectividad de las medidas sanitarias y económicas, sino, quizás, la esperanza para la paz social”.

"No tengo ninguna duda de que hay razones de fondo detrás, ahora no las pregunté y tampoco me las dijeron”