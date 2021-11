Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: se complica apuesta del gobierno por extender estado de excepción en el sur y la oposición busca salvar acusación contra Piñera con inéditas fórmulas

Violencia complica apuesta del gobierno por extender estado de excepción en la Macrozona Sur

El operativo policial que el miércoles terminó con un comunero mapuche muerto en la ruta que une Cañete y Tirúa podría provocar el rechazo del Congreso a la solicitud del gobierno para extender el estado de excepción que rige en la denominada Macrozona Sur hasta el 11 de noviembre.

La medida posibilita la colaboración de las FF.AA. en el control de la violencia rural en las regiones de La Araucanía y el Biobío, pero la participación de efectivos de la Armada en el episodio del miércoles llevó a parlamentarios de oposición a intensificar sus críticas a la “militarización” de la zona.

Según un reporte de la periodista Paula Catena, en La Moneda reconocen que la muerte del comunero polarizó el ambiente y complejizó aún más la posibilidad de conseguir los votos necesarios para extender el estado de excepción durante la sesión programada para el martes en la Cámara de Diputados.

“Mientras que el gobierno no sea claro y transparente las condiciones en las que falleció el comunero mapuche, mientras no tengamos Fuerzas Armadas con expertise profesional para abordar conflictos de esta naturaleza, votaré en contra”, adelantó ayer el diputado DC Gabriel Silber.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, también criticó la presencia militar en la zona y llamó a los parlamentarios a no aprobar la prórroga impulsada por el Ejecutivo.

“La opresión no es a perpetuidad, los pueblos se liberan. Y nosotros estamos tras esa liberación. No están solas las comunidades allá, no estamos solos acá nosotros, el pueblo de Chile también nos acompaña”, afirmó Loncon. Lee más de esta historia.

Las insólitas fórmulas que evalúa la oposición para salvar la acusación constitucional contra Piñera

La ausencia de Gabriel Boric enfermo de Covid, y de al menos otros dos diputados del Frente Amplio por tener que cumplir cuarentena preventiva, de la sesión en que la Cámara deberá pronunciarse este lunes 8 respecto de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera y el consiguiente riesgo de que esta se rechace por falta de quórum, ha llevado a la oposición a elaborar diversas estrategias para postergar la votación.

Conscientes de que por plazos legales la fecha es inamovible y que los parlamentarios ya no pueden votar de forma telemática, una de las fórmulas que se barajan en la centroizquierda es que los diputados se alarguen en sus discursos para que la sesión se extienda por uno o dos días a la espera de que lleguen todos los legisladores del sector a votar.

De acuerdo a un artículo del periodista José Miguel Wilson, la idea fue del diputado PS Jaime Naranjo, quien incluso la apodó “Ley Lazaro”, aludiendo a una referencia bíblica sobre la necesidad de hablar hasta que los muertos caminen.

“Perfectamente un parlamentario puede estar hablando 48 horas o 72 horas hasta que los enfermos caminen”, explicó Naranjo.

Autoridades de la Cámara y en La Moneda reconocen que la fórmula es válida, aunque precisan que solo el diputado que oficie de acusador tiene la atribución de extenderse indefinidamente en su discurso más allá de los tiempos asignados por reglamento y acuerdos de comités.

La extensión indefinida de la sesión, sin embargo, también paralizaría el trabajo de la Cámara y no se podría votar, por ejemplo, la solicitud del gobierno de prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur. La petición del Ejecutivo se debe poner en tabla a más tardar el martes y de no ser así se entendería como automáticamente aprobada.

En este escenario, otra fórmula que baraja la oposición es que los diputados asistan a la sesión del lunes incluso estando obligados a permanecer en cuarentena preventiva. Para esto se invocaría una tesis jurídica que indica que el deber y el derecho de un parlamentario para intervenir en el Congreso es superior a una restricción sanitaria. Por último, en la oposición no descartan presentar una nueva acusación contra el Mandatario. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Universidades rezagadas. Un informe de la Superintendencia de Educación Superior alertó que un 41% de los establecimientos presentan retrasos en la entrega de contenidos y en el retorno a las actividades presenciales. Sigue leyendo

> Primer debate telemático. Desde sus hogares donde cumplen cuarentena preventiva, Provoste, Sichel, Kast y Enríquez-Ominami participaron ayer de un debate sobre el desarrollo de las ciudades organizado por la Universidad Central y La Tercera. Sigue leyendo

> Demanda contra Walmart. El Sernac presentó una demanda colectiva contra la firma que opera la cadena de supermercados Líder por incumplimientos en ventas online. El objetivo es que se compense a los consumidores. Sigue leyendo

Editorial

Restricción sin sentido a difusión de encuestas

Carece ya de justificación seguir con la restricción que impide difundir resultados de encuestas electorales dos semanas antes de las elecciones, siendo la ciudadanía la llamada a determinar qué estudios le parecen fiables o no.

Opinión

» Consecuencias muy costosas

La manera injusta en la que socialmente organizamos los cuidados, depositándolos casi exclusivamente en las mujeres, debe encontrar nuevas soluciones, que pasan por las llamadas “Tres R”: Reconocimiento, Reducción y Redistribución.

Por Alejandra Sepúlveda

» Reforma a Carabineros

El debate ha tendido a ser reduccionista y se ha centrado solamente en los temas ya enunciados, dejando de lado aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la policía uniformada.

Por Manuel Guerra

De nuestro portal

Paula: Venirse a Chile por amor. “Cambié de sede para estar con ella, pero las lógicas propias de países muy distintos nos separaron”, relata Jack W. de 32 años.

Qué pasa: Píldora para tratar el Covid. Gran Bretaña se transformó en el primer país del mundo en aprobar el fármaco oral contra el virus, mientras que la farmacéutica Merck ya inició conversaciones con Chile para su utilización.

Práctico: Enfrentar el sol de manera segura. Evitar exponerse a sus rayos entre las 11 y las 17 horas, usar sombreros que cubran el cuero cabelludo y el rostro, además de anteojos oscuros certificados, son algunos consejos de los expertos.

Culto: Lollapalooza en vilo. Productora se enfrenta a municipio de Santiago por supuestos daños en el Parque O’Higgins, pero aún no se sabe si se autorizará el festival.

En portada

