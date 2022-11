Los múltiples guiños con que Boric destacó la labor de Carabineros durante ceremonia de entrega de 236 nuevos vehículos policiales

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles, en dependencias de la Escuela de Oficiales de Carabineros, la entrega de 236 nuevos vehículos que reforzarán la labor policial en 15 regiones del país.

Fue dentro en ese contexto que el Mandatario realizó una serie de guiños con los cuales destacó y valoró el accionar de la policía uniformada. Acto que contó con la presencia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Uso proporcional de la fuerza

El Jefe de Estado comenzó su discurso destacando a los carabineros presentes en la actividad, quienes principalmente cumplen labores de vigilancia en las calles. “Esa labor que ustedes realizan estimados Carabineros es fundamental y estoy consciente del riesgo que conlleva, de la valentía que tiene, del profesionalismo que implica y quiero que sepan que cuentan con todo nuestro respaldo para algo que es importante para, por cierto, su desempeño profesional, pero también para el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado de Chile, atribución que es privativa de las policías y esa fuerza cuando se ejerce de manera proporcional y de acuerdo a la ley es garantía del respeto del Estado de derecho”, dijo Boric.

“El uso proporcional de la fuerza va a ser respaldado por nuestro gobierno”, dijo Boric recordando el caso del funcionario de Carabineros que disparó a un sujeto que lo intentó agredir en la comuna de El Monte.

En ese sentido, el Mandatario aseguró que “me alegra que el respaldo que hemos entregado como gobierno se esté traduciendo en acciones concretas y no solamente en declaraciones de buenas intenciones”.

Durante su alocución el Presidente también dejó en claro que “nos estamos haciendo cargo de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía hoy, que es la seguridad”. Y afirmó que están trabajando en “que podamos en conjunto, como sociedad, recuperar los espacios públicos de la delincuencia (que) es algo que es esencial y quiero que sepan que me despierto y me acuesto pensando cómo hacerlo mejor en esta dimensión. Y acá estamos poniendo todas nuestras energías en hacer de esto una realidad”.

En esa línea, Boric volvió a destacar la labor de la policía uniformada: “Carabineros en las últimas semanas ha tenido logros importantes para la sociedad chilena. Ha desarticulado bandas dedicadas al robo de madera en La Araucanía; al microtráfico en Magallanes; al robo y clonación de automóviles en la RM, recuperando más de 150 vehículos e incautando una gran cantidad de armas; además en conjunto con las delegaciones regionales hemos recuperado espacios públicos para la gente”.

En relación a la renovación de la flota vehicular de Carabineros, el Mandatario declaró que “cuando supimos de la realidad del parque vehicular de Carabineros una de las cosas que conversamos en el Comité Político y que yo les decía a los ministros era ‘cómo es posible que recuperemos todos los autos ya, ahora’, ‘no, es que Presidente, no se puede, hay que hacer unas licitaciones eternas’, ‘No, tiene que ser ahora’. Y nos encontramos que hay ciertas trabas que no se pueden solucionar solo con voluntarismo. Son autos que no se fabrican en Chile, es importante cumplir ciertos estándares de transparencia. Pero quiero que sepan que hemos puesto el acelerador a fondo para recuperar el parque vehicular de Carabineros”.

Tras eso hubo un nuevo gesto del Mandatario para la institución liderada por el general director Yáñez: “Quiero destacar a la institución de Carabineros que es la institución de las Fuerzas Armadas y de Orden que más ha avanzado en la incorporación de la mujer. Es, si no me equivoco, los únicos donde hay mujeres en el alto mando, las otras ramas van en camino, pero Carabineros se adelantó, en donde una parte importante de la dotación son mujeres”.

El jefe de Estado no se quedó ahí y también valoró y realizó anuncios respecto a la labor que personal uniformado cumple en la frontera del país, en específico en Colchane.

“El otro día veíamos la situación en la que estaban los Carabineros en Colchane en donde hay una gran presión producto del fenómeno migratorio y le solicité al subsecretario (Manuel) Monsalve que me enviaran los datos de cuál es la situación en la que están hoy, y me mandaron las fotos de los conteiners donde habitan los Carabineros. Les dije que teníamos que mejorar las condiciones de habitabilidad de Carabineros. Tenemos que mejorar las condiciones en las que ustedes realizan su trabajo y sepan que estamos trabajando también con Hacienda para, justamente, que esto se traduzca en beneficios concretos”.

Boric cerró su discurso señalando que se espera que a fines de noviembre y durante diciembre de este año arriben otros 450 vehículos policiales.

Por su parte, Yáñez agradeció al Presidente, añadiendo que “para nosotros como institución ha sido importante el respaldo que nos ha entregado. El anuncio del aumento del presupuesto para la seguridad y su voluntad de entregar soluciones que aquejan a la comunidad, como este caso de dotar a Carabineros con 236 nuevos vehículos policiales”.