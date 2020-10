Macul: mujer denunció haber sido agredida por su expareja con un cuchillo

Una mujer de 20 años, embarazada, denunció esta mañana haber sido agredida por su expareja, con un cuchillo, en la comuna de Macul.

En una primera instancia, el capitán de Carabineros Francisco Pérez, de la 46a. Comisaría Macul, señaló que “en horas de la madrugada tuvimos un procedimiento donde una víctima mujer, de 20 años, embarazada, denuncia a nuestros teléfonos de emergencia que había sido agredida recientemente, minutos antes, por su ex conviviente”.

Al llegar al domicilio, Carabineros detuvo al sujeto, mientras la mujer fue trasladada hasta el Hospital Luis Tisné. Según se informó, la mujer terminó con lesiones en el cuello. Al recinto asistencial la víctima ingresó con lesiones de carácter reservado, sin riesgo vital, dijo el uniformado.

Según añadió el policía, “dentro de la información que tenemos, dentro de la relación hubo hechos de violencia que no habían sido denunciados".

La pareja, relató el uniformado, había terminado su relación meses antes. El sujeto cuenta con antecedentes por otros delitos y será formalizado por femicidio frustrado, informó el capitán de la policía uniformada.

Vuelco en el caso

Sin embargo, horas más tarde, la Policía de Investigaciones, tras realizar las primeras pericias, señaló que el femicidio frustrado no existió.

“Nuestra información comenzó reuniendo información primero médica, con personal médico, analizando la herida que presentaba la víctima. Hicimos el empadronamiento, tomando declaraciones, en la casa de la víctima, y posteriormente entrevistando al imputado, y obtuvimos otra información”, dijo el comisario Orlando Calderón, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

En esa línea, explicó que “los elementos analizados en su conjunto nos permitían demostrar que los hechos que narraba la víctima eran incongruentes con la realidad, con la lesión que presentaba. La enfrentamos en una declaración policial y preguntamos respecto a estas incongruencias que nosotros detectamos como investigadores y ella termina reconociendo que se autoinfligió estas heridas para causar un daño a su pareja producto de esa violencia intrafamiliar que ella refiere en el último tiempo y otros problemas personales con él”.

Además, sobre el embarazo de la mujer, el policía dijo que “en el mismo consultorio el personal médico le hizo un examen ultrasonido y no encontró latido. No obstante, conforme a lo que dice el personal médico, ella estuvo en un periodo de embarazo. El feto había fallecido. Las consecuencias de ese fallecimiento de un feto de un mes son materia de investigación más científica que policial. La muerte de ese feto puedo haberse producido anoche, ayer, o antes de ayer y no necesariamente por la acción que ya es una mentira por parte de la imputada”.

Tras dar cuenta de esto al Ministerio Público, el sujeto fue puesto en libertad.