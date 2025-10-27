Mamá de Krishna Aguilera pide justicia para su hija: “Tienen que pagar”

Paula Yáñez, la madre de Krishna Aguilera, la joven que estuvo desaparecida por más de 20 días y que su cuerpo fue encontrado este domingo, pidió por justicia para su hija apuntando que espera que los responsables sean condenados.

En conversación con Mega, es que apuntó que “ya estamos todos tranquilos”, agregando que “ahora se viene lo más largo, justicia para estas personas, que ya no se cometa más crímenes”.

“Estos tienen que pagar y lo único que queremos con mi hija es que queden ahí, o sea, como dijo, no va a parar, no va a quedar tranquila hasta que se pudran en la cárcel, que queden ahí”, agregó.

Cabe recordar que actualmente hay seis detenidos por la desaparición de Krishna, uno de los cuales corresponde a Juan Beltrán, de 45 años, quien se encuentra en prisión preventiva y es sindicado por la familia de la víctima como el principal responsable de la desaparición de Aguilera.

En la ocasión, la madre además se refirió a lo señalado por su hija, Cristal Aguilera, que apuntó que luego del funeral de su hermana -que de momento no tiene fecha- “de mí no van a saber más”, apuntando que ella no se moverá de donde viven.

“Ella se quiere cambiar de comuna, quiere ver otro lado, pero yo, francamente, la verdad, no tengo miedo”, mencionó, agregando que "Yo puedo andar con mi mente en alto porque, como yo le digo, yo no tenía contacto con nadie, o sea, como yo le digo, de la casa a la pega, de la pega a la casa“.

“Mi hija, si está buscando un lugar, ella lo está buscando arriendo, todo, para estar más tranquilo, más alejado de todo”, apuntó.