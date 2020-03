Mañalich afirma que apelarán a inadmisibilidad de querella por injurias: “Que se diga que el ministro miente es un delito”

Una arremetida judicial tomó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, por acusaciones en su contra respecto a una denuncia de manipulación de cifras de la cantidad de contagiados por Covid-19 en Chile.

El secretario de Estado presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de injurias graves con publicidad contra quienes resulten responsables. No obstante, en la acción judicial se hacía referencia a una institución en particular: la Confusam.

En la querella se menciona un texto publicado en la página de la Confederación Nacional de la Salud Municipal en el que se lee “el país conoce antecedentes claros de informaciones entregadas por el actual Ministro de Salud que después resultaron no ser ciertas, como el caso de las listas de espera que pomposamente fueran anunciadas como solucionadas ante el Presidente de la República”.

No obstante, la acción judicial fue declarada inadmisible por el tribunal. De acuerdo al fallo del magistrado Mario Alfredo Cayul Estrada, “el tipo penal que configura el delito de injurias graves exige seriedad en las expresiones proferidas” pero que “los antecedentes expuestos no dan cuenta de ese tipo de expresiones ni de la gravedad necesaria para afectar la honra u honor del querellante”.

Al respecto, Mañalich detalló que “la declaración de Confusam tiene dos elementos. Uno, primero, cuantitativo, que refleja ignorancia, porque lo que señalé es que tenemos 1.080 personas en seguimiento y en el caso en que se me hace mención dije claramente tenemos más de 320 personas en seguimiento. Confusam, ya que no contó con la asesoría técnica adecuada dijo ‘el ministro miente’, que es la segunda característica de lo que dijeron: ‘Dice una mentira, porque señala que hay 320 casos con coronavirus’".

“Por eso presenté la querella, que la corte en su primera instancia no la ha aceptado. Nosotros apelaremos por supuesto, porque nos parece que trabajadores de la salud digan que el ministro miente cuando entrega una información oficial es algo extraordinariamente grave y completamente inadmisible y yo no lo voy a tolerar. Que se diga que el ministro miente es un delito. Y así lo vamos a perseguir, porque no se puede tolerar”, afirmó el secretario de Estado.