Mañalich por indicaciones a ley corta: “Hablar del futuro de las isapres no tiene sentido, ya están muertas”

Esta jornada, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó en Radio Pauta las indicaciones que el pasado viernes ingresó el gobierno a la ley corta de isapres que se está tramitando en la Comisión de Salud del Senado, la cual busca poner en marcha el fallo sobre tabla de factores que dictó la Corte Suprema hace casi un año.

Al respecto, la exautoridad de Salud sostuvo que esta discusión “tiene un trasfondo”, y esa es una concepción respecto a cómo tiene que funcionar en nuestro país el sistema de aseguramiento de la salud.

En este sentido, sostuvo la exautoridad, “la única manera de entender lo que ocurre es aceptar que el gobierno no ha renunciado a su plan original, en el cual la idea es que todo el financiamiento de la salud esté exclusivamente en manos del Estado. Y en ese sentido, lo que ocurre, y así lo insinuó el senador Juan Luis Castro, lo que ocurre con el fallo de la Corte Suprema es que facilita, sin necesidad de discutir el tema de fondo, facilita que esto se pueda realizar”.

Consultado sobre los dichos de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien ha señalado que no están presentando una propuesta de plan único, sino que con la propuesta de ley corta buscan entregar estabilidad al sistema, Mañalich contrarrestó señalando que desde esas declaraciones “ha corrido mucha agua bajo el puente”.

“Y lo que hace la indicación presentada el día viernes y formalmente en el día de hoy (a la Comisión de Salud del Senado), es precisamente decir ‘las isapres no van a tener lugar alguno en la seguridad social de salud’, e insisto, lo reiteró el senador Castro el día viernes, dijo: a lo que tenemos que avanzar es que Fonasa sea un seguro universal y que contemos, como era el plan original, con seguros complementarios”, indicó.

En esta línea, sostuvo, “hoy día a través de las indicaciones el gobierno ha reiterado lo que está en su plan, insisto, sin discutir su legitimidad o no, la idea de que tiene que marchar a un sistema en el cual todo el financiamiento de la salud esté en manos del Estado”, añadió.

En cuanto a las consecuencias, Mañalich sostuvo que “las implicancias de esta ley corta, entendida como está, digamos, sin todavía discusión parlamentaria, significa que las isapres mensualmente, en el futuro, dejan de perder 70.000 millones al mes y pasan a perder 55.000 millones al mes. O sea, yo lo he dicho en tantas entrevistas, hablar del futuro de las isapres no tiene sentido. Las isapres ya están muertas”.

“Y en ese contexto yo creo que la controversia o la dificultad fundamental es cómo esta transición se puede hacer de manera administrativa sin que en realidad haya una discusión a fondo con un proyecto de ley importante de reforma a la salud completa en el parlamento de Chile”, añadió.

Junto con esto, de acuerdo al exministro, lo que hace finalmente el gobierno con esto “es descargar toda esta dificultad para el próximo gobierno” ya que la posibilidad de que esta ley corta se tramite antes de las vacaciones, “es absolutamente utópico”.

“Es evidente que esta reforma, como se está pensando, es una decisión política del gobierno”

Consultado sobre la situación de la ministra Aguilera, Mañalich advirtió que el pasado viernes durante el punto de prensa en que dio a conocer las indicaciones estuvo “muy vigilada políticamente por una suerte de comisarios políticos”, ya que estuvo acompañada del ministro Luis Cordero y la ministra vocera de Gobierno (Camila Vallejo), “quienes se hicieron cargo en una presentación inédita para mí, de debilitamiento de la figura de la ministra de Salud”.

“Se hicieron cargo ellos de responder preguntas o decir claramente, precisar, cuál era el contexto de esta ley, y en ese sentido es evidente que esta reforma, como se está pensando, insisto, la estatización completa del sistema de financiamiento de salud es algo que viene directamente desde La Moneda (...) es una decisión política del gobierno, a la cual, por supuesto, la ministra de Salud tiene que adscribir”, sostuvo.

En cuanto a cuál es el “tiro de gracia”, Mañalich sostuvo que para él es finalmente lo que ocurre con los ingresos de las aseguradoras hacia futuro, “en el sentido de que no tienen el ingreso suficiente para mantener los costos”.

“Quiero recordar que durante los 10 próximos años no pueden retirar utilidad. Entonces uno dice, ya, no retiran utilidad, ¿alcanzan las cotizaciones así dispuestas en esta ley corta para financiar los costos de salud de los beneficiarios de isapre, incluida la licencia médica? La respuesta es categóricamente no, no alcanza”, expresó. “De hecho sin esta ley corta, las pérdidas esperables para el sistema isapre mensuales son 70 mil millones de pesos hacia el futuro, en estos 10 años, mensuales. Y lo que hace esta propuesta es por un mínimo ajuste, reducirlo -en mi cálculo, pudo estar mínimamente incorrecto- a 55 mil millones”.

“O sea, no hay viabilidad y lo que va a ocurrir es que vamos a entrar a una discusión parlamentaria que va a ser muy larga, con muchas discusiones en la periferia, pero en definitiva el próximo gobierno se va a encontrar en la realidad con un sistema estatizado en salud”, concluyó.