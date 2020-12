Mañalich por informes de comisiones investigadoras de Espacio Riesco y muertes Covid-19: “Son eventos bastante tardíos ya cuya validez no merece discusión”

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió esta mañana acerca de las conclusiones que llegaron las comisiones investigadores tanto de las muertes Covid-19 como de Espacio Riesco.

El día de ayer, la comisión votó sus informes, en donde finalmente se responsabiliza a Mañalich, Daza y Zúñiga de “entregar información errónea” y no apegada a recomendaciones de la OMS, mientras que por Espacio Riesco, la comisión concluyó que se cometieron irregularidades en el arriendo del lugar.

Ante esto, el ex ministro indicó a Radio Pauta que desconocía el detalle, pero que “estos temas fueron discutidos ampliamente en la acusación constitucional que algunos parlamentarios presentaron en mi contra y fue rechazada”.

“Son eventos bastante tardíos ya cuya validez no merece discusión”, destacó, agregando que en el caso de Espacio Riesco, “es curioso”, ya que el empresario que cedió el contrato, indica, “reclama que el ministerio no le ha pagado, la Contraloría dijo que el contrato no era válido y por otra parte, hay una Comisión que dice que el ministerio obró mal pagando este contrato”.

“Creo que hay un poco, como decirlo, de realismo mágico, respecto a estos puntos”, sostuvo.

En cuanto a las conclusiones que llegó la comisión de muertes Covid-19, sostiene, “también eso fue discutido ampliamente en la Acusación Constitucional que fue rechazada, entonces estos informes están un poco desfasados respecto de lo que ya decidió la mayoría del Congreso”.

“Estamos iniciando una suerte de de guerra por las vacunas, como pasó con los respiradores”

El ex titular de la cartera de Salud también se refirió acerca de las vacunas, indicando que “a pesar de todos los acuerdos internacionales que hemos llegado” con respecto a una distribución equitativa de vacunas, actualmente “estamos inciando una suerte de de guerra por las vacunas, como pasó con los respiradores”.

“En ese contexto, lo que ocurrió en el Reino Unido... la orden ejecutiva del presidente Trump de que no sale ninguna vacuna producida en Estados Unidos antes que toda la población norteamericana que es de riesgo esté vacunada, son señales poco alentadoras”, sostiene.

“El gobierno chileno ha establecido contratos que le permiten ser muy optimistas”, agrega, ya que es uno de los países que tiene más alta cobertura. “Hay vacunas comprometidas para más del 100% de la población chilena, hoy”, agrega. Sin embargo, “lo importante es que esos contratos se respeten y las vacunas lleguen a tiempo, lo que no ocurrió con los respiradores”.

En el caso de los ventiladores, explica, se hicieron precontratos en enero y en abril las empresas no respondieron.

En este sentido, sostiene, espera que el Instituto de Salud Pública apruebe el uso de la vacuna Pfizer esta semana. “Asumo que lo más probable es que aprueben el uso en status de emergencia, y este mes empiece a llegar en partidas pequeñas que van a llegar semana a semana”.

Un verano con restricciones

Con respecto a las cifras de contagios actuales en el país, indica que “son poco alentadores”, ya que por una parte la tasa de reproducción efectiva está sobre 1 - esto es, la tasa de personas enfermas va en aumento y no disminuye -, y la ciudadanía está “absolutamente saturada” de las medidas de encierro. En tercer lugar, sostiene, están aumentando los casos de pacientes graves que necesitan hospitalización.

Esto último, “a pesar de que la edad, de que la media etaria ha diminuido de forma muy considerable”. Es decir, las personas que se enferman grave hoy son más jóvenes.

En esta línea, indica, las medidas hasta ahora tomadas por el ministro de Salud Enrique Paris “son las adecuadas”, y agrega que tal como ha ocurrido en Italia y Alemania, si las cifras siguen en aumento, se tendrán que endurecer aún más.

En este sentido, indica, el retroceso a la fase 2 de la Región Metropolitana se hizo “para proteger al resto del país” y que las personas de la capital no viajaran a otras regiones.

“Yo creo que uno no debe ir a enfermar a otros en regiones que tienen pocos casos, o peor todavía, en regiones como Biobío o Los Lagos, en donde están al limite”, agrega.

“Los números hasta hoy no muestran mejoría, hay que esperar. A lo mejor se abre una luz de esperanza, pero hay que entender que el verano, con los números que tuvimos hoy día - el domingo más de 2 mil casos - debería ser con bastantes restricciones”, concluye.