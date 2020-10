Mañalich tras exponer en la Cámara por acusación constitucional: “Lo que enfaticé fue todo el proceso de decisiones que ha tomado el gobierno”

Hoy el exministro de Salud, Jaime Mañalich, expuso en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional en su contra.

“Se generó una gran discusión política, veníamos de toda la crítica o desconfianza del estado del 18 de octubre, y en ese contexto cuando esta discusión sanitaria se presenta en las redes, evidentemente los ánimos se calientan. Como soy directo, lamento si contribuí a crispar los ánimos”, sostuvo el exministro en la instancia parlamentaria.

Tras ello, en entrevista con Mega, se refirió a su participación en dicha comisión: “Entregamos en una larga exposición ilustrada por láminas toda la estrategia que el ministerio de Salud ha seguido desde el principio de este año, cuando apareció esta terrible enfermedad”.

Sobre si, a su juicio, se despejaron las dudas sobre los cuestionamientos a su gestión, dijo: “En mi opinión, parcial por supuesto, yo creo que sí. Las medidas que ha ido tomando Chile, algunas de ellas muy agresivas, con imposición de toque de queda que no se ha usado en otras naciones o cuarentenas muy drásticas, evidentemente fueron tomadas, como expresó la doctora María Teresa Valenzuela, que también siguió con su testimonio tras mi presentación, en su oportunidad en la dosis justa”.

“Respecto a la calidad de los datos, me parece importante reiterar que los datos que disponíamos fueron los mejores que disponíamos en cada momento”, aseguró.

En esa línea, aseguró que hoy “expliqué a la comisión que evalúa esta acusación constitucional cómo fuimos construyendo la data, porque en realidad no es que hubiera una autopsita lista para recorrida”.

“Errores”

Asimismo, Mañalich, en su exposición en la comisión investigadora, aseguró haber cometido “errores” en su gestión en el manejo de pandemia.

Sobre este punto, luego en Mega, Mañalich dijo: “La dinámica de empuje que necesitamos, de motores a reacción que tuvimos que imponer para lograr avanzar en la forma que queríamos. Es decir, cómo logramos cuadruplicar la cantidad de unidades de tratamiento intensivo de los hospitales públicos del país, cómo obligamos a la red privada de salud a trabajar en ordenamiento del Ministerio de Salud con precios que nosotros fijábamos -bajos, para lo que ellos estaban acostumbrados- y operar como una red integrada; cómo logramos traer los insumos que se nos capturaban en los aeropuertos en la guerra de las mascarillas, guerra de los respiradores. Entonces este fue un tiempo extremadamente duro. Ese ir de frente, de sacar las cosas adelante, de intervenir clínicas, de mandar un administrador del Ministerio de Salud, produjo roces con los alcaldes, con la sociedad en general, que refleja algún rasgo de mi personalidad, en el sentido de ir de frente y tratar de lograr a como de lugar lo que está comprometido”.

“Esa vehemencia se tradujo en conflictos claramente innecesarios, mirado desde la perspectiva del tiempo, con alcaldes, con la prensa, con actores políticos”, añadió.

En esa línea, puntualizó en los “errores” que habría cometido durante su gestión en el manejo de la pandemia, agregando que se actuó “con la información que había en el momento”.

“Evidentemente cometimos errores. Le digo uno: nosotros compramos una dosis muy importante de hidroxicloroquina, un medicamente teóricamente muy de moda en un momento para tratar esta infección por covid. Fue un error, pero era la mejor información que teníamos hasta ese momento. Usamos otro medicamento, Ivermectina para el tratamiento de algunos pacientes y después se demostró que no. Hicimos esfuerzos con plasma... Creo que actuamos con lo mejor que disponíamos de la información mundial, muy apoyado por la comunidad científica y sobre todo por el comité de asesor de científicos del Ministerio de Salud”, dijo.

Además, añadió: “Nosotros sabíamos a fines de enero que iban a llegar aproximadamente mil personas de China y alrededores a nuestro aeropuerto. Los bloqueamos muy bien y por eso nosotros no tuvimos un brote proveniente de China. Pero creo que no actuamos con la misma fuerza para los chilenos que viajaron a Europa durante el verano. Mirando retrospectivamente, fuimos un poco laxos con las personas que llegaron de negocios, de viajes, desde Europa, específicamente Italia y España”.

Víctor Pérez: “Que haya cometido errores, todos cometimos errores”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la intervención de Mañalich y al hecho de que haya reconocido errores durante el manejo de la pandemia.

“Me parecen que las palabras del ministro Mañalich informan lo que el gobierno siempre ha planteado. ¿Qué gobierno en el mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia de las condiciones dramáticas que nos ha tocado vivir?", dijo el secretario de Estado.

"Quiero recordar que muchos países más desarrollados que nosotros tuvieron en algún momento elegir a quién atender, que no pudieron entregarle la atención de salud a todos sus ciudadanos. En Chile eso no pasó y no pasó en gran parte por el trabajo del doctor Mañalich. Que haya cometido errores, todos cometimos errores. Que haya habido dificultades, por cierto. Quien quiera decir hoy que había una receta única para enfrentar la pandemia, está mintiendo”, agregó.