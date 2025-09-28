María Teresa Cárdenas será la encargada de liderar el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras

Durante esta semana la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE) llevó a cabo las elecciones para escoger a su nuevo directorio para el periodo 2025-2027, donde se escogió a María Teresa Cárdenas, editora de Cultura de diario El Mercurio y Miembro de la Academia Chilena de la Lengua para liderar el organismo.

María Teresa Cárdenas se refirió a su elección apuntando que “asumo la tarea de liderar esta asociación con mucho entusiasmo, compromiso y agradecimiento por la confianza que mis colegas periodistas depositaron en mí y que se expresó legítimamente en los votos”.

“Es un desafío enorme, pero sé que con este directorio y con el apoyo de todas las socias y de las nuevas que se incorporen, trabajaremos creativamente para fortalecer y dignificar nuestra profesión, imprimiéndole a cada acción el sello colaborativo de las mujeres”, añadió.

El directorio además está conformada por nueve periodistas: Macarena Cifuentes, directora de Expertiva Comunicaciones; Sandra Zeballos, directora de magazine y conductora de ADN Radio; Catalina Palma, periodista de Canal 13; Alejandra Sepúlveda, periodista de Codelco El Teniente; Carola Zúñiga, CEO de Zeta Comunicaciones; Maritza Blanco, consultora en comunicación y sostenibilidad; Pamela Morales, consultora en comunicaciones; Constanza Téllez, conductora de Radio La Metro, y Lorena Talma, gerente comunicaciones corporativas Arcos Dorados Chile.

Por su parte, la presidenta del periodo 2023-2025, Patricia Alrringo, destacó el rol de la organización señalando que “La ANMPE está cumpliendo un rol relevante para el periodismo en Chile y es importante seguir consolidando su voz y representatividad para enfrentar los múltiples desafíos que enfrenta el ejercicio de las mujeres periodistas en los medios y en la comunicación organizacional, donde persisten brechas de participación y liderazgo’’.

De acuerdo a lo que apuntaron en un comunicado, con esto el nuevo directorio asumirá la tarea de “dar continuidad y fortalecer proyectos clave, como los reconocimientos a la excelencia en el periodismo a través de los premios Lenka Franulic y Raquel Correa y las iniciativas de formación y capacitación en alianza con universidades y escuelas de periodismo”.

De igual forma buscará reforzar las redes de las mujeres periodistas a lo largo de Chile y entre las distintas generaciones de profesionales.