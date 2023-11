Mario Aguilar critica dichos de ministro Cataldo por paros del Colegio de Profesores: “No corresponde que sea una suerte de opinólogo de las decisiones”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuestionó los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la hora de referirse a las paralizaciones que adopta el magisterio a la hora de manifestar sus demandas.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado abordó la paralización en la Región de Atacama, indicando que “no tuve mucha posibilidad de evitarlo (...) Tuvimos la mala fortuna de encontrarnos con un conflicto que tenía mucha presión acumulada y de la que no era fácil salir, porque, además, la principal demanda era mejorar condiciones de infraestructura y todos sabemos que eso no se resuelve escribiendo un acuerdo en un papel”.

Al mismo tiempo, opinó respecto al rol que desempeñó el Colegio de Profesores durante la paralización que se extendió por más 80 días. “Si ellos deciden paralizar actividades por la razón que sea, justificada o no, lo van a hacer. Y no hay forma de coaccionarlos en esa acción. Obviamente el sistema tiene mecanismos, como que si no hay clases no se paga subvención y si no hay subvención no hay sueldos. Pero lo relevante es que el Magisterio hoy exacerba el uso de una herramienta que es de última ratio, que es la paralización. Yo puedo estar de acuerdo incluso con el fondo de las demandas y distanciarme del mecanismo de ejercer presión cuando se llega al paroxismo en una movilización que se extiende por demasiado tiempo, que termina afectando de peor manera a esos niños. Es bueno buscar un equilibrio entre la legítima demanda y la forma en que eso se expresa. A veces la herramienta termina convirtiéndose en el fin y eso es un problema”, dijo.

“Hay poca autocrítica respecto a por qué se extendió tanto el paro”

Respecto a los dichos del secretario de Estado, el líder del gremio, Mario Aguilar, señaló que “creo que hay una cierta tendencia del ministro Cataldo a opinar más allá de lo que le corresponde respecto de las decisiones gremiales. Ya ocurrió durante este periodo. Como sentirse demasiado en condiciones de emitir opinión sobre las decisiones gremiales, cosa que yo creo que no corresponde”.

“Las decisiones gremiales las toma el gremio, las toman sus asambleas, las toman sus bases, las toman sus dirigencias; y no corresponde que sea el ministro una suerte de opinólogo de las decisiones”, subrayó.

“Lo que sí puedo decir, además, es que la palabra paroxismo me parece que está mal aplicada, porque define una suerte de fanatismo, una exaltación exagerada de un sentimiento y no creo que sea el caso. Yo creo que el caso de Atacama -que se puede discutir, se puede tener opinión sobre la duración de la movilización o decisiones finales- lo que es evidente es que ahí se llegó a esa decisión por parte de las comunidades escolares producto de llevar muchísimo tiempo sin que hubiera solución a sus problemas, que plantearon, que intentaron dialogar con las autoridades, donde hubo mucha desidia de las autoridades y, por tanto, me parece que agotadas todas las demás instancias llegaron a esa decisión de paralización”, comentó Aguilar.

Igualmente, problematizó respecto a la larga extensión de la paralización, planteando que “me parece que la principal responsabilidad es de las propias autoridades, porque lo que se pedía era solución a ciertas condiciones básicas, lo que ellos llamaron condiciones mínimas habilitantes, y esa capacidad de establecer esas condiciones nunca llegaron durante todo este tiempo”.

“Hay poca autocrítica respecto a por qué se extendió tanto el paro. Tal vez el ministro tenga razón en el sentido de que él llegó cuando la movilización ya estaba en pleno desarrollo, pero lo que no corresponde, creo yo, es la calificación de paroxismo, porque creo que no aplica de ninguna manera”, cerró.