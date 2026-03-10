Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

A horas del cambio de mando presidencial, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó el rol que cumplió la colectividad como oposición al gobierno de Sebastián Piñera y cómo retomará ese papel una vez que asuma José Antonio Kast.

En diálogo con radio Infinita, valoró el cónclave oficialista desarrollado el pasado viernes en La Moneda y apeló a la unidad del bloque ante el gobierno de José Antonio Kast, que mira con “preocupación”.

La cita entre partidos del oficialismo constituyó el primer encuentro formal del bloque tras el quiebre que tensionó al sector a mediados de enero por dardos cruzados en torno a la Ley Nain Retamal. La instancia buscó recomponer el diálogo y articular a la futura oposición en la recta final de la actual administración.

Martínez señaló que la relación con el Socialismo Democrático se recompuso. “Confío harto en los procesos de diálogo. La unidad ni se desecha ni se decreta, se trabaja todos los días. Toda la experiencia del gobierno también ayudó mucho a que fuéramos construyendo eh una reflexión común, una síntesis, pero también reconociendo nuestras diferencias que creo que son super legítimas y que también son un poco nuestra fortaleza”, valoró.

Además, apeló que aún hay “debates pendientes” en el sector ante el nuevo gobierno, que observa con “preocupación” por las “señales que ha dado esta última semana son bien equívocas: el romper el diálogo y después reconocer que había habido una mentira”,

Por otra parte, instó a “tener una oposición que sea unida, que tenga entendimiento y creo que para eso todos tenemos que estar a la altura, sobre todo los partidos políticos” (...) Nuestro el deber es poder tener diálogos más honestos entendiendo nuestras diferencias sin creer que el otro tiene que ser igual a uno"

Martínez marca distancia de PNL y Partido Republicano

La dirigente también reflexionó sobre su rol opositor en el pasado: “La oposición también depende del oficialismo -y con eso no quiero restar importancia a todo lo que hemos hemos levantado- pero creo que en algún sentido el Frente Amplio también se le ha achacado mucho la idea de que fuimos una oposición muy ruda”.

“Creo que durante la pandemia sí fuimos mucho más duros de lo que debiésemos haber sido , pero que también atravesamos una una crisis institucional sin precedente. Aún así estuvimos dispuestos a buscar una salida institucional que requirió una serie de definiciones dentro del Frente Amplio que hicieron que nos quebráramos, que tuviéramos discusiones”, agregó.

Aún así, la timonel del FA enfatizó en las diferencias con la actual oposición. “ Creo que hoy día el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario no ha tenido nunca una expresión así siendo oposición ”, destacó.

“Creo que no es homologable ni es empatable la actitud que ha tenido el Frente Amplio junto con la actitud del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, que no fueron capaces de, por ejemplo, asistir a un acuerdo de pensiones”, acusó.



