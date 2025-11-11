Más de 23 mil carabineros se desplegarán en todo el país por las elecciones presidenciales

Más de 23 mil carabineros se desplegarán desde Arica a Punta Arenas con el fin de resguardar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre.

Según fue dado a conocer por Carabineros, se consideran más de 5 mil vehículos, 10 helicópteros, y equipos especializados con el fin de resguardar el exterior y alrededores de los recintos de votación.

De acuerdo a lo que señaló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, “más de 23.000 Carabineros vamos a estar desplegados para lo que es este acto eleccionario de Arica a Punta Arenas y sin perjuicio de que se van a seguir realizando como corresponde los servicios policiales de manera normal”.

Trámite para excusa

En la ocasión, además señaló que en lo que respecta a las excusas para aquellos que se encuentran a más de 200 kilómetros del lugar de votación, el trámite lo podrán realizar a través de Comisaría Virtual.

“La recomendación en este caso es que se ingrese y se acceda a Comisaría Virtual por intermedio de clave única. En ese procedimiento se le requiere sus datos personales y el sistema le arroja una clave alfanumérica, el cual debe ser necesariamente presentado en la unidad en la cual las personas que quieran excusarse deben hacerlo”, detalló.

El general de Carabineros, además explicó que "vamos a estar desde muy temprano desplegados los distintos lugares para que la gente también pueda concurrir con su antecedente respectivo y lo pueda hacer de la manera más expedita posible“.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero recordó que "también que para efectos de acreditar o no el incumplimiento es necesario esperar la citación del juzgado de policía local".

Multas por no votar

Además se refirió a las multas por no votar señalando que “quienes no asistan a votar arriesgan multas entre 0.5 y 1.5 unidades tributarias mensuales son montos que oscilan entre $35.000 a $105.000 salvo para los chilenos en el extranjero y para los extranjeros que tienen derecho a voto”.

Seguridad en locales de votación

Serán más de 3 mil los locales de votación a lo largo del país y según detalló Cordero, “cada recinto de votación tiene un perímetro de seguridad, ese perímetro de seguridad supone cortes de tránsito, por lo tanto, para que las personas planifiquen adecuadamente que no pueden llegar directamente en el vehículo a la puerta del local”.

“Los despliegues están adecuadamente garantizados. Solo recordar que en el caso de Carabineros hay toda una etapa previa que está vinculada a las escoltas, que están asociadas a cada uno de los medios destinados a la elección, pero la función de Carabineros, al igual que la Policía de Investigaciones, continúa con posteridad al cierre de la jornada electoral”, agregó.

Es así como la labor de Carabineros también involucra el resguardo de las bodegas del Servel, así como la escolta de material sensible.

En cuanto al voto en centros de detención, según detalló Carabineros, se habilitarán 19 locales de votación en recintos penitenciarios, con un total de 38 Carabineros desplegados. De estos, ocho corresponden a la zona norte, seis al centro y cinco a la zona sur del país.