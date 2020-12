“Me duele que en esta pandemia estemos hablando de plata”: Paris aborda críticas del Colmed por exclusión en el pago del bono Covid y disminución de asignaciones

“Me duele, me duele que en esta pandemia, donde mucha gente ha trabajado, estemos hablando de plata. Yo creo que no es el minuto”. Esta fue una de las frases que emitió el ministro de Salud, Enrique Paris, en medio de la polémica entre el gobierno y el Colegio Médico por el no pago del bono Covid y la disminución en las asignaciones de los galenos, según denunciaron desde el gremio.

La presidenta de Colmed, Izkia Siches, dijo que el motivo de la carta enviada al Presidente Sebastián Piñera “tiene que ver con el simbolismo de haber dejado fuera a los médicos y medicas del país, tanto de los recintos asistenciales, hospitales, emergencias, pero también labores administrativos tan relevantes en el manejo de esta pandemia, que son las seremías, y el propio Ministerio de Salud, excluídos del bono especial Covid19, como también la disminución que estamos viviendo en las distintas asignaciones a nivel nacional que mantienen intranquilo al cuerpo medico de todo el país”.

“Esperamos que el Presidente de la República, ya que hemos establecido algunos compromisos con los distintos mandatos, particularmente con los ministerio de salud anteriores de este gobierno, pueda cumplir los compromisos firmados, garantice que a nuestros médicos y medicas se les van a mantener sus asignaciones y van a existir lo reajustes comprometidos y también podamos reconstruir las confianzas de trabajo colaborativo que siempre nuestro colegio ha establecido”, agregó la dirigenta.

Consultado por este tema, Paris insistió que la remuneración de los médicos del sector público “no se puede” disminuir por ley, no así las asignaciones que “sí son variables”. Además detalló que “el bono Covid -de $200.000- se entregó a los médicos de atención primaria, a todos los médicos que están en la Confusam que negociaron de diferente manera a través de la mesa del sector público”.

“El bono covid se pagó en base a las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. Nosotros como Ministerio de Salud, no participamos en eso”, explicó el secretario de Estado, y agregó que “los médicos que trabajan en los hospitales están fuera de la Confusam, están en otro grupo y no recibieron el bono Covid”.

Paris también relató que a ambas listas que participaron en la elección del Colegio Médico les pidió que renunciaran a dicho beneficio “para que ojalá el resto de los funcionarios recibieran un bono mayor”. Sin embargo, reveló que “ninguna de las listas respondió ante ese requerimiento”.

Respecto a la carta que esta mañana la presidenta del gremio, Izkia Siches, llevó a La Moneda, pidiendo la intervención del Presidente Sebastián Piñera la autoridad sostuvo que “el Presidente de la República no va a intervenir en esta discusión porque hay una mesa de trabajo en el MInsal, a cargo de Dr. Juan Cataldo a quien le pedí que trabajara con ellos y están reuniéndose permanentemente para discutir este tema”.

Posteriormente, el ministro sostuvo: “Me duele, me duele que en esta pandemia, donde mucha gente ha trabajado, estemos hablando de plata. Yo creo que no es el minuto. La salud es un problema del Estado de Chile, la salud no debe pasar por temas de plata, a mí me duele que se lleve a esta discusión, en este minuto, donde los mismos que nos critican dicen que los casos van a aumentando y se está hablando de $100.000 o $200.000 que para una persona humilde puede ser mucha plata. Creo que no es la forma de comunicar esto a la opinión pública”.

“Deberíamos todos estar unidos tratando de combatir la pandemia y cuando pase el temporal obviamente que probablemente habrá otro tipo de reconocimiento”, agregó.

Sobre este tema dijo que está de acuerdo con que se reconozca a los profesionales más allá de los aplausos. “Estoy de acuerdo, pero la mesa del sector público negoció esto pero lamentablemente no hubo participación del Colmed en esa negociación y por el momento no está aprobado el bono Covid de $200.000 para el cuerpo médico”, expresó.