Ministerio de Transportes presenta campaña de seguridad vial de cara a la celebración de Fiestas Patrias

A pocos días para la celebración de Fiestas Patrias, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, presentó este domingo la campaña de seguridad vial y prevención de consumo de alcohol y drogas para este 18 de septiembre, llamando a la responsabilidad tanto de conductores como peatones.

“Hacemos este año nuevamente el llamado a la conciencia. Cualquiera que haya perdido una persona cercana sabe el dolor que atraviesa el alma. Si uno supone que hay manera de evitar ese dolor debe tomar todas las precauciones para hacerlo. Por eso presentamos esta campaña, que es un llamado al autocuidado, tanto al que tenemos que tener con las precauciones sanitarias como en la protección de nuestra propia vida y la del resto”, dijo la ministra Hutt.

Si bien la secretaria de Estado afirmó que se ha registrado una baja en el número de siniestros de tránsito debido a la reducción de la movilidad en el marco de la pandemia de Covid-19, admitió que es un tema en el que ha costado lograr avances.

“Es un tema en el que nos ha costado mucho lograr avances. La restricción de movilidad nos ha dado un escenario de baja de accidentes y ese avance es una consecuencia (de la pandemia), pero no necesariamente revela un cambio masivo en las conductas y eso es lo que queremos hacer. Queremos llamar a que haya conciencia y que cambien esta conducta”, agregó.

El año pasado, indicó la secretaria ejecutiva de Conaset, Johana Vollrath, "fallecieron 25 personas por siniestros de tránsito en Fiestas Patrias y no queremos que se pierdan más vidas. Por lo mismo, les pedimos que disfruten junto a sus familias, pero que lo hagan responsablemente, respetando las normas del tránsito”.

En ese sentido, reforzaron las recomendaciones de respetar el límite de velocidad, no conducir si se ha ingerido alcohol y no manipular el celular al estar manejando. Pero este mensaje de las autoridades no sólo va dirigido a los conductores, sino también a los peatones.

“Un llamado a los peatones a adoptar una conducta de autocuidado. El año pasado, la mayoría de las personas que fallecieron fueron justamente peatones. Durante el año, una de cada tres personas que fallecen son peatones. El llamado es, por un lado, a los peatones a siempre caminar con precaución, usar los cruces debidos y habilitados”, reforzó Vollrath.

En tanto, el comandante de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros, Carlos González, aseguró que las policías reforzarán los controles y fiscalizaciones para evitar que estos tipos de accidentes.

Cabe recordar que, en el marco de la pandemia, se lanzó el plan “Fondéate en tu casa”. Así las comunas bajo cuarentena mantendrán las restricciones y no podrán acceder a permisos especiales de desplazamiento para las Fiestas Patrias.

Las comunas que estén en la etapa 2 del Paso a Paso, en tanto, sólo podrán solicitar un permiso, el cual podrán ocupar en un de los tres días, ya sea el 18, o el 19 o el 20 de septiembre.

Por otra parte, los municipios en las fases 3, 4 y 5 tendrán las siguientes restricciones en el aforo permitido: en espacios cerrados se podrá recibir a cinco integrantes adicionales, independiente del número de personas que vivan en ese hogar. Y en espacios abiertos -plazas, parques, etc.- el número total de personas que puede reunirse es de 10 individuos.