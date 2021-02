Ministerio del Interior se reúne con gremio de transportistas tras quema de camiones en el sur

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario de esa cartera, Juan Francisco Galli, se reunieron durante esta jornada con el gremio de transportistas en La Moneda.

La cita se origina luego de que en los últimos días se registraran varios ataques incendiarios a camiones en la macrozona sur. El último de ellos fue el jueves en Ercilla, Región de La Araucanía, que terminó con cuatro camiones y una camioneta incendiados.

De hecho, tras los ataques el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, afirmó en radio Cooperativa que el gremio realizaría movilizaciones si el gobierno no tomaba medidas. “Si el Presidente de la República no toma las medidas que corresponden, nosotros como Fedesur vamos a actuar, y no tomándonos las bermas, sino que tomándonos las carreteras”, dijo el transportista.

De esta forma, hoy, tras la cita, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, dijo que en parte de la reunión se revisaron los avances del acuerdo al que llegaron el año pasado con el gobierno, luego de que los transportistas realizaran una movilización demandando mayores medidas de seguridad.

“Nos vamos medianamente conformes”, dijo Pérez, quien además adelantó que sostendrán otra cita entre el gobierno y las cuatro federaciones de camioneros. “Tenemos que analizar en profundidad las medidas concretas que se están tomando y cómo vamos a resolver este estado de indefensión en que están hoy día los conductores”, agregó.

“¿Cuál es la pretensión de los terroristas? seguir agrediéndonos para que nosotros reaccionemos, paralicemos las actividades y crear un caos total en la República de Chile. Por eso los dirigentes tenemos que ser muy responsables en lo que expresamos y decimos”, afirmó Pérez.

Por su parte, el presidente del Sindicato Interempresa de Choferes de Camiones de Chile (Sitrach), José Sandoval, dijo que la cita se da “por la inseguridad que pasamos”. “Venimos hace tiempo con conductores heridos (...). La gente está realmente molesta por todo lo que está ocurriendo y (pedimos) desarrollar nuestra actividad con mayor seguridad. Eso fue lo que vinimos a manifestar”.