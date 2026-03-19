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    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    En cuanto al CAE, la ministra de Educación indicó que están estudiando la idea de hacer pública una lista de los deudores.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta jornada los anuncios del gobierno en materia de gratuidad, así como también los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE), y el estado financiero del ministerio.

    Cobre este primer punto, y en conversación con ADN Radio, la titular de la cartera hizo un llamado a la tranquilidad, indicando que todos aquellos beneficiarios de la gratuidad, “sean de universidades, de educación superior, técnico-profesional, tengan la edad que tengan, quienes hoy día tienen gratuidad, yo les quiero decir que no van a perder ese beneficio”.

    En esto, explicó que lo que están buscando es cómo contener los gastos hacia adelante, “de tal manera de no poner en riesgo justamente beneficios como los que se están entregando hoy día, como la gratuidad”.

    En materia del CAE, expresó que la idea es agilizar ese mecanismo para que quienes tienen recursos para poder devolver sus deudas, haya una cobranza efectiva, “y esos recursos puedan retornar de tal manera que vayan hacia el financiamiento de los compromisos permanentes del ministerio”

    En esta materia, y consultada sobre si harán pública una lista de los deudores del CAE, como lo advirtió el Presidente José Antonio Kast, Arzola confirmó que “eso es algo que se está examinando”.

    “Por supuesto que hay temas de transparencia e información que habrá que examinar. Lo importante acá es el resultado, y el resultado que a nosotros nos importa es que hay deudores que, pudiendo hacerlo, no están devolviendo la plata”, sostuvo.

    Por otra parte, y sobre cómo esperan realizar el recorte de 3% de presupuesto que instruyeron desde Hacienda a todos los ministerios, la titular de la cartera explicó que el ejercicio que ahora están haciendo es revisar programas del ministerio que estén mal evaluados,

    “Es decir, que no cumplen un resultado, que la ciudadanía, que el beneficiario, no le está llegando el beneficio en rigor, o bien que tienen su ejecución en los últimos años”, y con esto, sostuvo, ver si se pueden redestinar aquellos recursos.

    En cuanto a qué ocurrirá con el Sistema de Admisión Escolar, señaló que esperan poder restituir el reconocimiento del mérito académico. Y para esto, van a presentar un proyecto de ley en los primeros 90 días.

    “El proyecto que nosotros tenemos en mente no elimina el sistema actual. Ya lo que hace es generar un mecanismo que permita que aquellos establecimientos que, por razones de su proyecto educativo, requieren o amerita tener una selección académica, puedan hacerlo".

    Esa, indicó, “es una situación que hoy día no existe, prácticamente, y que ha llevado al deterioro de muchos liceos de excelencia que eran oportunidades de movilidad social para familias que no tenían otras opciones, que hoy día están totalmente deterioradas, y que nosotros creemos que hay que recuperar”.

    Más sobre:NacionalEducaciónMineducMaría Paz ArzolaMinisterio de Educación

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