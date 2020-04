Ministra Hutt destaca uso de mascarilla en transporte público de la capital y dice que uso llega al 100% de usuarios

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, evaluó la aplicación de la obligatoriedad de uso de mascarillas en la locomoción colectiva por la pandemia de coronavirus Covid-19, destacando que la medida fue positivamente acogida por usuarios de la Región Metropolitana.

“Tenemos distintas evaluaciones. En general en la Región Metropolitana lo que he podido comprobar directamente viendo a los pasajeros de los buses y fotos que me han mandado de los operadores, de Metro, de Ferrocarriles, es que tenemos una cobertura de 100% de la gente usando las mascarillas. Puede haber algunos casos muy aislados de personas que no están cumpliendo esta instrucción de la autoridad sanitaria, así que me parece que ha sido una buena respuesta, las personas pudieron informarse con tiempo”, destacó la ministra en entrevista con Canal 24 Horas la tarde de este miércoles.

Hutt acotó, que “sin embargo, hay casos en regiones donde todavía vemos que el uso de la mascarilla no se ha adoptado como norma general, como una instrucción obligatoria y pareciera que todavía hay un poco de juicio respecto a que es decisión de la persona usarla o no. Así que ya hemos trabajado con los seremis para que ellos intensifiquen la comunicación y hagan ver que esto es una norma obligatoria”.

“Esto no depende, como digo, de la voluntad de cada uno. Esto la autoridad sanitaria ya lo estableció, se publicó en el Diario Oficial, tiene sanciones monetarias y también podría haber sanciones de presidio dependiendo de los casos y multas que tienen valores altos”, enfatizó la titular de Transportes.

La ministra recalcó que “esto ha sido difundido ampliamente”.

“Están todas las condiciones para que se dé cumplimiento a esta norma que no es una norma por recaudar o por cursar infracciones, es para proteger a las personas”, recordó.