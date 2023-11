Ministra Maisa Rojas y Patricio Sepúlveda en ranking global de líderes destacados por su labor frente a la crisis climática

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, figura como uno de las líderes gubernamentales destacados por su labor frente a la crisis climática en un listado del medio digital estadounidense Business Insider.

Rojas fue reconocida en el ranking “Climate Action: 30 of the top global leaders working toward climate solutions in 2023″, en la categoría de líderes gubernamentales, por su trabajo de liderazgo en el fomento de políticas ambientales.

En el ranking fue resaltado el trabajo que realizó la ministra en la COP27 de Sharm el Sheikh, Egipto, el año pasado, donde uno de los resultados más importantes fue la creación de un fondo de “pérdidas y daños” para que los países pobres y vulnerables a los efectos del cambio climático pueden recurrir para pagar los daños causados por la crisis del clima. Ese exitoso resultado fue encabezado la ministra de Medio Ambiente chilena, que dirigió esas negociaciones junto a Jennifer Morgan, enviada especial de Alemania para la crisis climática.

En la lista que publica Business Insider, cada personero destacado hace un llamado a la acción climática.

“Este año nos acercaremos al límite de calentamiento de 1,5 grados centígrados fijado en el Acuerdo de París. Alcanzar este límite simbólico de temperatura debería movilizarnos a tomar acciones, incluida la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la construcción de una sociedad resiliente para un mundo con una temperatura de 1,5 grados centígrados”, expresó en su llamado la autoridad medioambiental chilena.

Director de película de Di Caprio y otro chileno en el listado

Entre otras figuras relevantes, en la lista aparece el guionista y director de cine estadounidense Adam McKay, que dirigió la aclamada cinta No miren arriba (Don’t Look Up), protagonizada por Leonardo Di Caprio.

También aparece Amanda Hall, fundadora y CEO de Summit Nanotech, que investiga y desarrolla innovación desde una óptica sustentable.

El otro chileno en el ranking es el jefe de la Oficina de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, Patricio Sepúlveda, reconocido como “pionero en el mercado de bonos sostenibles”.

Business Insider destaca que la oficina de Sepúlveda desarrolló marcos financieros que allanaron el camino para que Chile se convirtiera en 2019 en el primer país de América en emitir un bono verde, creando un modelo para otros países de la región.