Ministra Orellana afirma que el Sernameg no se puede querellar en caso Julia Chuñil al no haber antecedentes de femicidio

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó los motivos por los que el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg) no puede querellarse por la desaparición de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024.

En los últimos días se filtró un antecedente de la investigación que apuntaría a que Chuñil habría sido quemada. Desde el Ministerio Público el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que dicho dato “es muy parcial” y “completamente sesgado”.

En ese contexto, la titular de la Mujer fue consultada por las acciones y visiones del gobierno en torno a este caso.

“Cuando hay hechos de connotación pública asociados, por ejemplo, a la desaparición de mujeres, nosotras activamos las instituciones para ver si hay hechos que formen parte de nuestro mandato legal”, indicó la ministra Orellana.

En esa línea, señaló que “hasta el momento no hay hipótesis que tengan que ver con femicidio o con violencia de género, y por lo tanto no somos querellantes".

“Nosotras no tenemos el contenido de la carpeta de investigación, pero sí, tal como ya señaló el ministro (Luis) Cordero, la búsqueda ha sido desde el primer día con equipos reforzados, con apoyo a las jefaturas de operaciones especiales, con traslado de equipos desde Santiago", aseveró.

En ese sentido, señaló que como gobierno esperan “que se le dé la máxima celeridad al despeje de los antecedentes para tranquilidad de la ciudadanía, pero sobre todo de su familia, y que esta investigación pueda llegar a destino”.

“Es decir, que podamos tener claridad de los hechos que involucran la desaparición de la señora Julia Chuñil”, aseveró.