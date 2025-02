Ministra Tohá anuncia “investigación profunda" y posibles sanciones tras apagón que afectó a gran parte del país

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se realizará una “investigación profunda” con el fin de establecer las razones tras el corte de luz que afectó a gran parte del país y las posibles sanciones a los responsables.

Según señaló Tohá, luego del Cogrid nacional que se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles, “La Superintendencia como se dijo ayer va a desarrollar una investigación profunda para establecer las razones de esta emergencia que vivimos, para establecer las medidas que correspondan de sanción a los distintos agentes que operan en el sistema, que son múltiples, y también para recomendar medidas correctivas si fuera el caso".

De acuerdo a lo que detalló la ministra del Interior, “Chile tiene un sistema que tiene resguardos, que tiene previstas formas de enfrentar cortes como este, que tiene que funcionar correctamente y, si falló, hay que hacer valer la norma que tenemos como país y las sanciones que correspondan ante esa falla".

Junto con esto, la ministra apuntó que de acuerdo a los estándares actuales el problema nunca debió producirse.

“Con los estándares que hoy día hay, con las normas que hoy están previstas, la falla de ayer no debió producirse. Entonces no hay manera. No hay manera de excusarse en que hay que fortalecer el sistema. Lo podemos además fortalecer, pero no es que estamos expuesto a que pase lo que pasó ayer con las normas actuales, no debió haber pasado en estos términos”.

Tres personas fallecidas

Tres personas electrodependientes fallecieron durante el corte de luz que afectó a gran parte del país, informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la mañana de este miércoles, aunque señalando que se debe investigar si sus muertes se encuentran relacionadas con el corte de luz.

“Su fallecimiento no necesariamente está vinculado al corte, es algo que se tiene que establecer. Preliminarmente, la información indicaría que es altamente probable que no estén vinculadas al corte, pero van a ser analizados con total detención, para eso es importante las denuncias que lleguen de estos casos u otros que puedan aparecer en las próximas horas“, mencionó la ministra.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, apuntó que “se va hacer una auditoría clínica” en los tres casos para determinar posibles responsabilidades.

207 detenidos

207 personas fueron detenidas durante el toque de queda a raíz del corte de luz que se produjo durante la tarde del miércoles y que mantuvo por varias horas a gran parte del país sin energía eléctrica.

Según detalló la ministra del Interior, Carolina Tohá, estos detenidos involucran tanto infractores del toque de queda, como personas que fueron descubiertas en flagrancia. “Entre esos detenidos hay infractores al toque de queda pero también hay detenidos por flagrancia, por otras razones que se detectaron en el transcurso de los patrullajes que se estuvieron realizando“, mencionó.

Junto con esto, la ministra señaló que en total se pidieron 67 mil salvoconductos a través de la comisaría virtual.

Autoridades en el Cogrid Nacional. Foto: @min_interior

Estado de excepción y toque de queda

Respecto al estado de excepción que regía en gran parte del país a raíz de la emergencia, según detalló la ministra del Interior, este se levanta en gran parte del país, al igual que el toque de queda.

“El estado de excepción por catástrofe se levanta a partir de este momento también quedan sin efecto las decisiones de ayer respecto a toque de queda, en el día de hoy debiéramos tener un día normal, esto ciertamente no afecta los lugares en las regiones del país en que tenemos estado de excepción por emergencia particularmente la región de la Araucanía y gran parte de la región del Biobío".

Origen del problema

En relación a la falla que originó la emergencia, según señaló la ministra del interior, “este corte que vivió el país el día de ayer tiene varias características que van a ameritar un trabajo detenido para entender por qué alcanzó las dimensiones que tuvo”, agregando que “una cosa es la falla original, el corte que tuvo la empresa que tuvo un problema en su operación y otra cosa es cómo una vez que se provoca ese incidente el resto del sistema responde”.

De acuerdo a lo que explicó en la ocasión, el sistema cuenta con varios cinturones de seguridad, agregando que “hay todo un sistema que administra el conjunto del sistema eléctrico, un software que es el que va a permitir ir reponiendo el servicio no funcionó correctamente en el día de ayer”.

“A eso se suma las centrales mismas que son las que genera la energía que varias veces durante la jornada trataron de recuperar y les costó mucho, fallaron varias veces y se volvieron a caer”, explicó la ministra, señalando que se realizarán los investigaciones necesarias.