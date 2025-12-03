VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Ministra Vallejo responde a cuestionamientos de Kast por megatoma de San Antonio: “Lo mínimo antes de criticar es estar informado”

    La ministra expresó que “aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley", a la vez que añadió que "en periodo electoral es fácil criticar y criticar, pero lo mínimo antes de criticar es estar informado".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde el Gobierno respondieron duramente a los cuestionamientos realizados por el candidato presidencial José Antonio Kast, respecto a lo que ocurre con la megatoma de San Antonio, apuntando que “lo mínimo antes de criticar es estar informado”.

    La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en el marco de un punto de prensa durante la mañana de este miércoles señaló que “en primer lugar, el candidato Kast parece que no sabe que la megatoma existía cuando nosotros llegamos, y esa información no la manejaba claramente en lo que fue su expresión en el debate”.

    “En segundo lugar, este Gobierno está cumpliendo con la ley, también le tenemos que informar. Este Gobierno está cumpliendo con lo que ha fallado la Corte a propósito del plan de desalojo que el día de mañana se tiene que presentar en tiempo y forma, como se establece en nuestro ordenamiento jurídico”, añadió.

    De acuerdo a lo que expresó la ministra “aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Pero también la ley y la Constitución habilita al Estado de Chile a tomar decisiones de distinto tipo. Y nosotros como Gobierno hemos tomado una decisión frente a propietarios del terreno que no estuvieron disponibles a negociar un precio razonable para la adquisición de estos terrenos”.

    “Esta es una toma totalmente excepcional. No tiene comparación con ninguna otra toma o acampamento de Chile. Por lo tanto, necesita y requiere por responsabilidad social, humanitaria, política, legal, etcétera, un tratamiento especial”, enfatizó Vallejo añadiendo que “yo le quiero informar al candidato Kast, a ambos candidatos, que en primer lugar esta toma se inició en el gobierno anterior y se ocupó casi en su totalidad las 215 hectáreas durante la administración pasada”.

    Vallejo además mencionó que “independientemente de las críticas de quienes nunca van a aceptar nada bueno de este Gobierno, y ya lo hemos visto, las propias familias, los propios dirigentes, los propios pobladores han salido a valorar este camino de solución”.

    “¿Cómo un candidato no está informado de cuándo surge esta toma, cuándo se constituye esta toma, el nivel de gente que hay, el nivel de niños? ¿Cómo no está informado que el gobierno está cumpliendo con la ley? Que tiene un plazo establecido para presentar el plan de desalojo, establecido por la Corte", expresó Vallejo.

    “En periodo electoral es fácil criticar y criticar, pero lo mínimo antes de criticar es estar informado, para no contribuir a la confusión, a la desinformación en el debate sobre temas tan relevantes como lo es la realidad del problema habitacional en nuestro país y la realidad humana que viven, en este caso, insisto, más de 4.000 familias", añadió.

    Por su parte, el ministro del Interior, también se refirió a los cuestionamientos surgidos apuntando que “es muy fácil para quien no ha hecho nada en la vida más que hablar, criticar. Pero la tarea de gobernar implica hacerse cargo de los problemas y los desafíos y resolverlos. En ese contexto, nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de alternativas para enfrentar la situación de las tomas”.

    Según explicó Elizalde, “hemos sido claros que vamos a respetar la ley, la resolución de los tribunales, y por eso hemos procedido a los desalojos cuando así se ha requerido. Pero en el caso de la toma San Antonio, hace mucho tiempo el gobierno planteó la necesidad de llevar adelante un plan habitacional. Y por eso medió entre las partes para ver si era posible adquirir el terreno”.

    Más sobre:Camila VallejoJosé Antonio KastMegatomaSan Antonio

