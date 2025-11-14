Ministro Cataldo por incidentes en el Instituto Nacional: “Lamento que no haya habido detenidos”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), rechazó los incidentes registrados este viernes por la tarde en el Instituto Nacional, que obligaron al establecimiento a suspender de manera preventiva las clases.

El liceo emblemático santiaguino reportó que encapuchados realizaron desórdenes al interior y en el frontis del recinto durante el recreo de la mañana. Luego una molotov impactó en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso del edificio y puso “en riesgo la integridad” del cuerpo docente, según transmitió el citado instituto en un comunicado.

“Naturalmente, qué pésimo. No solamente que se haya lanzado una bomba molotov hacia la sala de profesores, que, por cierto, no hubo daños, no hubo lesionados, no pasó nada a mayores, y eso es algo muy bueno. Pero siempre que hayan artefactos incendiarios en el contexto de acciones acometidas por estudiantes, a nosotros nos parece que es algo inaceptable”, señaló el ministro Cataldo, según recogió Emol.

Seguidamente, el secretario de Estado lamentó que “no haya habido detenidos respecto a estas acciones, porque, de verdad, potencialmente, el hecho pudo ser muy complejo”.

“Por suerte, no ocurrió ningún hecho lamentable, no hubo daños tampoco a la infraestructura, ningún docente salió herido, ningún estudiante salió herido”, cerró.