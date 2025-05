Ministro Cordero aborda “pinchazo” en el que se habría grabado a Boric: “No nos vamos a pronunciar sobre trascendidos”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta jornada el reportaje publicado por Ciper, en donde se señala que la PDI habría grabado una conversación en la que habría participado el Presidente Gabriel Boric . Esto, en el marco de los “pinchazos” realizados por la investigación del caso Procultura que fueron solicitados por el Fiscal Patricio Cooper.

Al respecto sobre la investigación, Cordero apuntó en entrevista con Radio Infinita a que el Presidente ”ha sido bien categórico, y en esto hay que investigar a todo el mundo y en consecuencia el Presidente no solo no ha tenido reparos sino que por el contrario, ha sido un gran promotor de esas investigaciones “.

Sobre los transcendidos por otra parte, y eventuales “pinchazos” telefónicos que podría realizarle la PDI al Mandatario, Cordero apuntó a que no se van a pronunciar, y solo se referirán a información oficial.

“El gobierno ha sido muy claro: primero nosotros no nos vamos a pronunciar sobre trascendidos. He visto la nota que ha aparecido esta mañana en Ciper, es una nota que da cuenta al igual que otras, de que esto podría haber sucedido y mientras no exista una comunicación una información oficial, o sea genuinamente público producto, no sé, de una audiencia de formalización, el gobierno no va a emitir pronunciamiento sobre este punto".

“Lo que sí quiero decir en esta parte es que las interceptaciones telefónicas están muy reguladas en el Código Procesal Penal”, sostuvo.

“En un contexto de estas características de investigaciones de este tipo, lo único que uno tiene que llamar es a la seriedad de cómo se trata esto, sobre todo por los actores políticos. Primero: en un trascendido, y en segundo lugar, en lo que implica las interceptaciones telefónicas”, apuntó.