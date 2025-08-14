Cordero por homicidio de Ronald Ojeda: “Tiene ciertas particularidades que no tienen otros crímenes cometidos en Chile”

Durante la mañana de este jueves, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la detención de uno de los líderes de una facción Tren de Aragua, el cual es sindicado como uno de los responsables del crimen de Ronald Ojeda, apuntando que el hecho “tiene ciertas particularidades que no tienen otros crímenes cometidos por organizaciones criminales en Chile”.

Según mencionó Cordero, “el Ejecutivo considera que la investigación del crimen de Ronald Ojeda es extremadamente grave, que tiene ciertas particularidades que no tienen otros crímenes cometidos por organizaciones criminales en Chile con homicidios, con secuestros”, añadiendo que “los patrones sobre los cuales se cometió ese crimen no están presentes en otros casos que uno podría considerar como similares”.

De acuerdo a lo que añadió, “Nosotros hemos tenido casos de secuestro con homicidio, en los cuales han participado organizaciones similares a esta, sí. Pero de la forma y estructura en cómo se ejecutó, la logística que se utilizó, los medios que tenían a su disposición, no tenemos un caso similar a este”.

Cordero en la ocasión, además se refirió a la hipótesis que maneja la fiscalía de que el crimen tendría un móvil político, apuntando que desde el Ejecutivo comparten la tesis y que buscarán a los responsables aunque estos nunca hayan estado en Chile. “El Estado de Chile, a través de su sistema de persecución penal ha sido muy claro en este punto, quienes sean autores directos o intelectuales de cualquier crimen que se cometa en el país y se encuentren en el extranjero serán requeridos de conformidad a las reglas que están reguladas para este efecto”.

“Cada sujeto que ha cometido un crimen en el país o ha sido un autor intelectual sin haber puesto un pie en Chile, lo que nosotros hemos solicitado como Estado han sido las respectivas extradiciones”, añadió

Reos liberados por error

En la ocasión, el ministro de Seguridad, además abordó los reos liberados por error señalando que “el gobierno, al igual que en el caso anterior, ha tenido una posición muy clara y es indagar, no solo desde el punto de vista administrativo, sino que desde el punto de vista penal también, la eventual comisión de delitos, sea que estos hubiesen sido cometidos directamente con un propósito deliberado o por negligencia inexcusable”.

Según agregó, el “el viernes pasado, la comisión de justicia penal abordó este tema y particularmente el protocolo de trabajo interinstitucional para abordar y corregir este tipo de situaciones”.