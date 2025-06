Ministro Cordero y planes de seguridad municipal: “Así como se reclaman atribuciones, también es conveniente cumplir con las obligaciones”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó durante la mañana de este martes al informe de Contraloría que da constancia de que gran parte de los municipios no tienen actualizados sus planes de seguridad municipal, señalando que “cuando estamos todos impulsando la Ley de Seguridad Municipal, así como se reclaman atribuciones, así también es conveniente cumplir con las obligaciones”.

Cordero, tras participar de un seminario en la casa central de la Pontificia Universidad Católica, es que apuntó que “¿Por qué es tan importante ese informe? Porque el desfase entre la actualización de los planes, entre la no publicación o las no sesiones del Consejo, pero además de esto, en algunos muy específicos que no se han enviado sus planes, afecta a las estrategias de seguridad".

Según agregó, “quiero recordar, sin embargo, que hay un informe previo del Consejo para la Transparencia de mayo de este año que advierte que más del 70% de los municipios no cumple con la obligación de transparencia activa, de disponer de esa información. Entonces, cuando estamos todos impulsando la Ley de Seguridad Municipal, así como se reclaman atribuciones, así también es conveniente cumplir con las obligaciones, entre otras cosas porque nos permite la focalización de recursos en aquellos lugares donde somos más eficaces”.

El titular de Seguridad, además mencionó que “lo relevante es ocupar ese informe que ha hecho Contraloría, Contraloría ha ordenado que los municipios instruyan los sumarios respectivos. Además, esta es una responsabilidad no solo del alcalde, sino también de los consejos municipales.

Finalmente según apuntó el ministró “la Subsecretaría de Prevención del Delito está recurrentemente comunicándose con los municipios para asesorarlo en aquellas cuestiones que fueran relevantes respecto a sus planes”..