Ministro de Defensa asegura que fiscales en La Araucanía “actúan bajo amenaza, son agredidos, emboscados con atentados donde se ha acribillado vehículos”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró hoy que los fiscales en la Región de La Araucanía “actúan bajo amenaza”.

En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado se refirió al trabajo de los persecutores en los hechos de violencia que se han registrado en esa zona. Ahí, Desbordes afirmó que los fiscales “son agredidos, emboscados con atentados donde se ha acribillado vehículos de fiscales y eso no pasa en ninguna parte, salvo allá”.

Además, criticó que en esa zona “pareciera que los medios probatorios para acreditar los hechos deben ser muchísimos más que los que se requieren en otras partes de Chile y eso no puede ser. Entonces, bueno, hay también un problema de pruebas”.

“Se hace muchísimo más difícil cuando se detiene gente. Ayer, por lo que leo, se deja en libertad a personas que portaban fusiles de guerra. Yo no sé si eso pasaría en Santiago. Y dejo la pregunta nomás, porque es un tema que tendrá que ver Justicia, no me corresponde a mí. Pero si alguien porta un fusil de guerra, calibre 556, no un fusil de juguete, es un fusil que puede perforar blindaje, me suena raro que en Santiago fueran a dejar libre a esa persona”, señaló.

Ayer se registraron nuevos ataques incendiarios a camiones en las regiones del Biobío y La Araucanía. En uno de ellos, el conductor de un vehículo resultó herido con esquirlas del parabrisas que fue destrozado por disparos.

El hecho se suma al ataque a un camión registrado el sábado, donde una menor de 9 años resultó herida a bala.