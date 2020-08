Ministro de Educación: “Si no me hubiese preocupado de qué tendría que hacer un colegio para volver a clases, tendría que renunciar inmediatamente”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, asistió durante esta jornada a la Comisión de Educación del Senado para responder preguntas sobre un posible retorno de los escolares a sus colegios.

El secretario de Estado reiteró, como ha sido la tónica en los últimos meses, que el regreso a las aulas se realizará cuando “las condiciones sanitarias lo permitan” y que este tendría un carácter voluntario para evitar la propagación del coronavirus.

“No hay conflicto en señalar que en la medida que se pueda volver a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan es bueno que eso ocurre”, dijo.

Además, Figueroa señaló que “uno de los principales problemas del sistema educativo es que llevamos 10 años politizándolo. El sistema educacional lo que necesita es operar desde las escuelas. Varios me conocen de antes y saben que mi discurso no es de la oportunidad. Lo poco que he trabajado en materia educativa siempre ha apuntado a poner a las escuelas en el centro de las comunidades educativas y en el centro de la políticas educativas”.

Además, respondió a los cuestionamientos que han realizado algunos sectores sobre el plan del Mineduc para retornar a clases. “Si yo como ministro de Educación simplemente no me hubiese preocupado de qué tendría que hacer un colegio para volver a clases, tendría que renunciar inmediatamente”.

“Enfrentemos este desafío de buena fe. Yo fui particularmente claro en decir que los profesores se han partido el lomo trabajando durante este tiempo”, añadió en una parte de su intervención.

Sobre una posible fecha para retornar a clases, puso como ejemplo a Francia, donde Macron, dijo Figueroa, “cuando faltaban solo dos semanas para terminar el año escolar hizo un reingreso masivo de alumnos. Por una cuestión de fondo: la posibilidad de que, en la medida que sea sanitariamente posible, los alumnos se encuentren con su pares es tremendamente valiosa”.