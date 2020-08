Ministro del Interior por paro de la CNTC: “Este problema ha sido generado por quienes han quemado camiones”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, aseguró que los dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) han cumplido con su compromiso de no realizar cortes de rutas durante el paro que iniciaron este jueves exigiendo el despacho de un paquete legislativo en temas de seguridad.

“Este problema está generado por quienes han quemado camiones, este problema ha estado generado por quienes han baleado a Monserrat, una niña de nueve años, este problema ha sido generado por quienes han baleado a una familia en la Región de La Araucanía”, resaltó el jefe de gabinete.

“Hasta ahora se ha cumplido con el compromiso de los dirigentes de los camioneros de que no va a haber cortes permanentes en ninguna de las rutas de nuestro país”, destacó el titular de Interior, explicando que hubo cortes “absolutamente transitorios” que fueron monitoreados por la autoridad.

Desde La Moneda Pérez realizó un balance de la primera jornada de movilización de los transportistas y sostuvo que quienes generaron esta situación son los que han atacado a los camioneros en las rutas de la llamada Macrozona Sur con ataques incendiarios y balazos a familias y trabajadores.

Consultado respecto a la fiscalización que tendría que haberse aplicado a los manifestantes en las rutas durante el toque de queda que rige cada noche, debido a un eventual mal uso de salvoconductos, Pérez planteó que “estamos en un conflicto y por lo tanto: el manejo del conflicto es resolverlo y no agravarlo”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando y convenciendo. Y hemos pedido que esta noche, y Carabineros así lo va a fiscalizar, que quienes se queden a la orilla de las carreteras estén al interior de sus camiones porque la voluntad del gobierno es el cumplimiento estricto de la legalidad. No podemos discutir y es parte de la realidad de que este conflicto genera sin duda incomodidades y por eso el esfuerzo diario, hora a hora de convencer a que esta medida de fuerza no se mantenga porque no es necesario porque el gobierno ha escuchado y está trabajando”, sostuvo la autoridad.

Víctor Pérez enfatizó que “el cumplimiento de la ley es común a todos los chilenos”. Asimismo expuso que “cuando hay situaciones de máximo conflicto” se busca “minimizar los riesgos y minimizar las dificultades”.

“La opinión pública quiere que la situación verdaderamente no escale, la opinión pública, sin duda, no quiere violencia y la opinión pública quiere que a través del diálogo se resuelvan los problemas y eso este gobierno lo está haciendo con toda la fuerza, en la misma manera que estamos estructurando y realizando las acciones para combatir a los grupos criminales que verdaderamente han generado este problema”, destacó.