Ministro Delgado abordará con fiscal nacional protocolo de trabajos comunitarios como “salida alternativa” para detenidos en fiestas clandestinas

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se reunirá este miércoles con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para abordar sanciones a personas que violen la normativa sanitaria impuesta ante la pandemia de coronavirus, considerando un protocolo de trabajos comunitarios como “salida alternativa” para detenidos en fiestas clandestinas.

“Efectivamente, esto ya existe en el Código Penal pero no ha sido del todo operativo y, creo, que llegó el momento, dadas las cifras que estamos viviendo, dadas las cifras que por supuesto estamos viendo a diario en todo Chile y dada la irresponsabilidad de muchos en insistir en participar en este tipo de fiestas clandestinas, de darle concreción efectivamente a lo que ya existe en el Código Penal”, explicó el secretario de Estado.

“Y por eso la propuesta es en avanzar en un plan, en un protocolo, que mañana vamos a conversar con el fiscal nacional, el fiscal Abbott, para poder tener una mirada común y poder lograr que las personas que infrinjan el código sanitario, puntualmente las personas que insisten en estar en estas fiestas clandestinas, tengan la posibilidad de, o pagar las multas que son bastante altas, ustedes comprenderán que son varios millones de pesos incluso los que pueden ser objetos de estas personas, o esta salida alternativa que es hacer trabajos voluntarios comunitarios relacionados con temas Covid, por supuesto. Porque lo que interesa, además de que las personas paguen por lo que están haciendo, también algo muy importante, que tomen conciencia de los efectos negativos justamente de su comportamiento”, detalló.

Además Delgado señaló que “la irresponsabilidad a veces es ciega ante cualquier evidencia, pero creo que hay que cambiar el eje del llamado, vale decir, si bien es cierto uno ve las estadísticas durante el año pasado, en el peor punto de la pandemia las fiestas clandestinas no eran tantas como son ahora. Conforme se cerró el año pasado, vale decir de septiembre a diciembre, tuvieron un aumento natural tal vez por el clima: natural porque están las fiestas patrias en septiembre, fin de año. Pero en el verano, o sea este mes de enero, ya se está rompiendo un nuevo récord de personas y de eventos relacionados a las fiestas clandestinas. Por lo tanto, creo que como ya pasa un tiempo en donde hay un relajo importante, donde hay lamentablemente personas que no quieren entender las consecuencias de sus actos, lo que les hemos dicho es: si no puedes ayudar a detener el virus, no contribuyas a expandir el virus”.

“Vamos a ser muy claros en buscar todas las alternativas que están en nuestras manos, todos los instrumentos que tengamos al alcance de nuestras manos, para poder seguir aportando en disminuir este tipo de eventos”, recalcó el ministro.