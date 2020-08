Ministro Desbordes cuestiona estándar probatorio exigido en casos judiciales de La Araucanía

Uno de los motivos que tiene tensa a La Araucanía estos días es la huelga de hambre que mantienen cerca de 20 presos, quienes están distribuidos en tres penales de la región. Tres de estos internos fueron liberados el martes, cuando la Corte de Apelaciones de Temuco les cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, en el marco de la indagatoria que se sigue contra ellos por el porte de escopetas y un fusil de guerra. Los peritajes encargados por el Ministerio Público revelaron que las armas habían sido usadas recientemente.

Si bien el primer organismo que manifestó su disconformidad fue la propia fiscalía, este miércoles una nueva autoridad puso en entredicho la decisión judicial: el ministro de Defensa, Mario Desbordes. En este sentido, el personero de gobierno cuestionó el estándar probatorio que se exige en las causas judiciales de la zona.

Desbordes sostuvo en Radio Pauta que “pareciera que los medios probatorios para acreditar los hechos deben ser muchísimos más que los que se requieren en otras partes de Chile, y eso no puede ser”.

En ese sentido, agregó que “hay también un problema de pruebas. Se hace muchísimo más difícil. Ayer, por lo que leo, se deja en libertad a personas que portaban fusiles de guerra. Yo no sé si eso pasaría en Santiago. Y dejo la pregunta no más, porque es un tema que tendrá que ver Justicia, no me corresponde a mí. Pero si alguien porta un fusil de guerra, soy más específico, calibre 5.56, no es un fusil de juguete, es un fusil que puede perforar blindaje, me suena raro que en Santiago fueran a dejar libre a esa persona”.

En ese sentido el abogado Carlos Tenorio, quien fue el representante de la familia Luchsinger Mackay en el crimen del matrimonio en 2013, sostuvo que “queda la sensación de que sí hay un estándar superior. El ‘feeling’ con el que uno queda cuando estamos frente a imputaciones respecto de personas a las cuales se les sindica como autores de delitos en el marco del conflicto mapuche, la carga probatoria es la misma a otros casos, pero la valoración es distinta. Hay una suerte de guante que no es equivalente, según mi experiencia”.

En tanto, el abogado de los imputados que obtuvieron el arresto domiciliario por el porte del fusil, Rodrigo Román, señaló que “en Santiago existen decenas de muchachos presos por portar bombas molotov. El ministro está equivocado, porque lo que pedíamos para los tres peñis era igualdad ante la ley, dado que anteriormente se detuvo a cuatro personas en Carahue, con el mismo tipo de armamento, pero uno tenía apellido Santander y quedaron con arresto domiciliario, cautelar solicitada por la fiscalía. Si bien el tribunal no acogió el principio de igualdad ante la ley, sí consideró que la cautelar del arresto domiciliario era suficiente”.

Blindados a la zona

El escenario de los últimos hechos de violencia en La Araucanía han tenido como telón las rutas de tránsito, principalmente en la Ruta 5 Sur. Esa fue la arteria donde una familia que transitaba en un furgón el lunes fue atacada con disparos.

Por lo mismo, además de Carabineros y la PDI, el Ejército también ha apoyado en las labores de patrullaje. La semana del 10 de agosto despacharon ocho vehículos blindados Mowag a la región. La decisión se tomó luego de que el 2 de agosto, un conductor de un vehículo militar Hammer fuera lesionado por perdigones en Ercilla.

Consultado el Ejército, respondieron que “los carros mecanizados ‘Mowag’ que se encuentran en la zona jurisdiccional del jefe de la Defensa para la Región de La Araucanía son empleados en tareas de apoyo a la gestión de la estrategia sanitaria. De manera particular, para el control de la Ruta 5 Sur, aumentando los niveles de protección y seguridad del personal militar que cumple estas funciones, conforme a lo que determine el JDN en la Región de La Araucanía”.