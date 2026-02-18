SUSCRÍBETE
    Ministro Gajardo afirma que se deben “sacar a los malos elementos” que manchan “honra” de Gendarmería

    Esto ante la tesis que planteó el secretario de Estado sobre las razones de los errores en la institución ante la liberación de reos, donde mencionó que no se puede descartar "sabotaje" o "corrupción".

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Nicolás Quiñones
    19 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO JAIME GAJARDO DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó, nuevamente, la tesis del “sabotaje” en Gendarmería de Chile, y aseguró que no pueden descartar ninguna hipótesis, porque para proteger a las instituciones públicas es “necesario erradicar de las mismas todos los actos de corrupción”.

    Esto luego de que gremios de la institución a cargo de los centros penitenciarios exigieran la salida del secretario de Estado por sus dichos sobre que no pueden descartar “que aquí hayan otras motivaciones. Que hayan posibles comisiones de delito. Puede haber un error administrativo, pero también puede haber corrupción y también puede haber sabotaje” en torno a los errores recientes de la institución con la liberación por error de reos.

    Al ser consultado por la indignación de sus declaraciones y por la tesis que planteó, Gajardo reiteró que no se puede descartar ninguna hipótesis, y que “para proteger las instituciones públicas es necesario erradicar de las mismas todos los actos de corrupción”.

    “La mejor forma de proteger nuestras instituciones es que no hayan personas corruptas en su interior. La gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile son personas que realizan su labor de una forma muy abnegada, son personas que desarrollan su labor de manera en situaciones muy complejas y por lo mismo es tan importante que podamos sacar a los malos elementos porque son ellos los que manchan la honra de Gendarmería”, sostuvo el secretario de Estado.

    Asimismo, indicó que, debido a que no descartan ninguna tesis, han puesto “todos los antecedentes que tenemos en una denuncia al Ministerio Público para que ellos investiguen y puedan concluir si en estos casos hay solo negligencia o eventualmente hay corrupción o algo más”.

