Ministro Gajardo: “Este Gobierno es el que ha llevado adelante el fortalecimiento más importante del Ministerio Público en su historia”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó durante la mañana de este miércoles el fortalecimiento que ha realizado el Gobierno del presidente Gabriel Boric al Ministerio Público, apuntando que es el “más importante” que ha tenido en su historia.

En conversación con Radio Futuro, al momento de abordar la promulgación de la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, es que Gajardo apuntó que “es este gobierno el que ha hecho el fortalecimiento más importante en la historia del Ministerio Público”.

“La Fiscalía Supraterritorial, más el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, implica el fortalecimiento más grande que ha tenido el Ministerio Público en su historia. Y ha sido el Gobierno del presidente Gabriel Boric, que le está entregando más herramientas para la persecución penal”, añadió.

Según explicó en la ocasión el titular de Justicia, “son más de 50.000 millones de pesos ambos proyectos de ley y la Fiscalía Supraterritorial tiene un presupuesto de alrededor de 7.000 millones de pesos en régimen”, añadiendo que “este proyecto, sumado al del fortalecimiento del Ministerio Público, que estamos a punto de terminar de tramitar en el Congreso Nacional, implican alrededor de 1.000 profesionales más para el Ministerio Público”.

Es así como Gajardo apuntó que “este gobierno es el que ha llevado adelante el fortalecimiento más importante del Ministerio Público en su historia y ha creado esta Fiscalía Supraterritorial para combatir al crimen organizado, entregando las herramientas que se requiere por parte del Estado para combatir de manera directa y frontal al crimen organizado”.

“Nosotros no sólo hemos aumentado el presupuesto todos los años en la Ley de Presupuestos, sino que además estamos fortaleciendo como ningún gobierno había fortalecido al Ministerio Público en la historia del Ministerio Público”, añadió.

Percepción de inseguridad y cuestionamientos de los candidatos

En la ocasión, el ministro de Justicia además abordó la alta percepción de inseguridad que hay en el país, apuntando que “lo importante no son sólo las percepciones, son los datos concretos”.

De acuerdo a lo que mencionó Gajardo, “tenemos efectivamente más personas privadas de libertad, pero lo primero que uno debería decir, tenemos más personas privadas de libertad porque hemos realizado una persecución penal mucho más efectiva”.

“Cuando nosotros recibimos el sistema penitenciario, no sólo ha aumentado exponencialmente las personas privadas de libertad, sino que cuando recibimos, para trasladar a las personas que el fiscal Carrera imputó y dejó en prisión preventiva en Arica, en el caso de Arica en el año 2022, no existía ningún vehículo blindado en Gendarmería de Chile para realizar traslados de alto riesgo. Ninguno. Entonces, es muy fácil hablar de seguridad sin entregarle las herramientas necesarias a las instituciones para que lleven adelante sus labores en materia de seguridad”, agregó.

Gajardo también se refirió a los cuestionamientos que han surgido de parte de los candidatos en materia de seguridad apuntando que “no señalan aspectos que sean efectivamente correctos”.