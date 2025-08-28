Ministro Gajardo y autoridades del SML inauguran nuevo edificio del organismo en San Antonio

Casi 500 metros cuadrados tiene la nueva sede del Servicio Médico Legal (SML) que fue inaugurada en San Antonio, este jueves, en una ceremonia encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

La edificación cumple con los estándares constructivos actualizados que implementó la institución forense y significó una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

“Esta es una obra muy relevante: son más de 4.000 millones de pesos los que se invirtieron sectorialmente; es decir, fondos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la construcción de esta importante sede del Servicio Médico Legal. El edificio tiene prácticamente 500 metros cuadrados, lo que constituye un cambio muy significativo en relación con lo que había”, destacó el ministro Gajardo.

Servicio funcionaba provisoriamente en Llolleo y en el Hospital Claudio Vicuña

Al iniciar su operación, la sede beneficiará a habitantes de la capital de la provincia de San Antonio y de todas las comunas del litoral central.

En el espacio ya se estaban realizando actividades administrativas y tomas de muestra.

Junto a Gajardo, la inauguración oficial del edificio contó con la presencia de la directora nacional del SML, Marisol Prado Villegas, y el director regional del organismo forense, Marcos Faundes Pinto, además de autoridades regionales y funcionarios y funcionarias del SML.

Las nuevas dependencias de San Antonio cuentan con áreas de atención clínica como constatación de lesiones y sexología; toma de muestras para análisis de laboratorio y tanatología. Su puesta en marcha concluye con un proceso iniciado en 2017. En el intertanto, el servicio se mantuvo ocupando instalaciones provisorias en Llolleo y en el Hospital Claudio Vicuña.

En dependencias de ese recinto hospitalario de San Antonio el SML estaba realizando las autopsias, lo que hoy pasará a hacerse en las dos estaciones tanatológicas con las que cuenta la nueva infraestructura.

Con ello se espera una respuesta más oportuna para las solicitudes del Ministerio Público y para una mejor atención a familiares de personas fallecidas.

El ministro Gajardo resaltó que se trata de una obra requerida por los vecinos que “eleva el estándar y la calidad del servicio que se presta a toda la comunidad de San Antonio”.

La directora nacional del SML, Marisol Prado, en tanto, puntualizó que la nueva sede “es parte de un plan maestro de mejora y renovación” que se está impulsado bajo esta administración.

Pardo explicó que “varias ciudades del país cuentan con nuevas dependencias y San Antonio era un sueño que faltaba concretar”.

“Son casi 500 metros cuadrados con equipamiento totalmente nuevo. Dos unidades tanatológicas, nuevas cámaras de conservación, implementación de la sala de espera para los usuarios y usuarias, y todo lo necesario para cumplir correctamente nuestra labor con oportunidad, certeza y también empatía con los momentos que están viviendo quienes acuden al SML”, destacó la directora nacional del SML