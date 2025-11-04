OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Ministro Gajardo y cuestionamientos de Kast por conversión de Punta Peuco: “Es una crítica que no va al fondo del asunto”

En la ocasión, el titular de Justicia además se refirió al momento del anuncio señalando que "nosotros anunciamos en cuanto fueron ocurriendo los procesos".

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Dedvi Missene

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, respondió a las críticas que emitió el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, frente a la conversión del penal Punta Peuco a una cárcel común.

Cabe recordar que Kast señaló que “El Presidente va de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

Frente a esto, es que Gajardo mencionó que “el presidente anunció una medida en su cuenta pública y esta medida se está cumpliendo y se está cumpliendo dentro de su mandato, no el último día, se está cumpliendo a varios meses que termina el mandato del presidente Gabriel Boric y es una medida muy significativa y muy importante”.

De acuerdo a lo que agregó el ministro, la crítica de Kast “es una crítica que no va al fondo del asunto, no es una crítica que diga, bueno es importante o no, es relevante o no, que prime el principio de igualdad en nuestro país, que no existan penales especiales para criminales que han cometido los crímenes más graves que tiene eh contempla la legislación nacional e internacional”.

“Él no se hace cargo de eso y prefiere ir a un punto que es completamente accesorio, que tiene que ver con la oportunidad de la concreción de este cambio".

En la ocasión, Gajardo además defendió los plazos del anuncio, descartando que tenga relación con la próxima elección presidencial, señalando que que la Contraloría hizo la toma de razón el pasado jueves. “La toma de razón se nos comunicó al Ministerio de Justicia por la tarde del jueves pasado, y lo informamos inmediatamente al día hábil siguiente, lunes de esta semana”.

“Nosotros anunciamos en cuanto fueron ocurriendo los procesos. Si esto hubiera tomado razón un mes antes, le hubiéramos informado un mes antes. Si esto hubiera tomado razón dos meses antes, le hubiéramos informado dos meses antes”, agregó.

Finalmente, respecto al cambio en el penal, el ministro señaló que “el cambio de la condición de Punta Peuco tiene un único objetivo, que dejen de haber penales especiales para quienes cometieron los crímenes más horrendos que establece la legislación nacional e internacional”.

Más sobre:Ministro de JusticiaJaime GajardoPunta PeucoJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

