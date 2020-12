Ministro Larraín rechaza proyecto de ley de indulto general para detenidos en estallido: “Se trata de personas que han cometido delitos graves”

Esta mañana, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió en Duna en Punto de Radio Duna al proyecto de ley presentado por un grupo de senadores de la oposición que busca indultar a los detenidos e imputados que cuentan con medidas cautelares, además de quienes ya han sido condenados (a excepción de delitos terroristas) en el contexto del estallido social.

Cabe recordar que ayer el presidente Sebastián Piñera anticipó un veto presidencial en caso de que esta propuesta avance en el Congreso.

Al respecto, Larraín manifestó en Duna en Punto de Radio Duna que “considero que es inexplicable el proyecto de ley. Se trata de personas que han cometido delitos graves. Por lo menos, la presunción de culpabilidad es alta”.

“Son personas que participaron en incendios, saqueos, que afectaron el patrimonio público y privado (...) no es pertinente estar premiando con el indulto a personas que han cometido esos delitos”, agregó.

Según Larraín, “me parece sorprendente que se pretenda ocupar la figura del indulto en esta materia. El indulto se aplica a las personas que han sido condenadas (...) es una pena es la que se rebaja o se condena. Aquí, el grueso son personas que están el proceso judicial. Esas personas deben seguir bajo la tuición de un juez”.

“Los parlamentarios están viendo más allá de sus atribuciones. Es un problema que no es aceptable jurídicamente”, puntualizó.

Consultado por las motivaciones de quienes presentaron el proyecto, Larraín sostuvo que ello responde a “cerrar las heridas de un estallido social (...) pareciera que todo lo que hicieron está justificado y no es así”. En este sentido, dijo que “hubo millones” de personas que marcharon “pero sin afectar o amenazar el patrimonio o la vida de otro. En consecuencia, hay una confusión que no es explicable, que no es razonable que como sociedad actuemos así”.

En tanto, en una columna de opinión en La Tercera, la diputada del PC, Carmen Hertz, expresó que este proyecto “se basa en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos y se adecua a los estándares internacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos, y consciente de la urgencia, busca una solución política de consenso y con sentido humanitario a la situación de personas imputadas y formalizadas que se encuentren con medidas cautelares, restrictivas o privativas de libertad, así como a quienes se encuentran condenados por hechos delictivos ocurridos en el marco de las legítimas manifestaciones sociales iniciadas en octubre de 2019″.

De igual modo, Larraín se refirió también en Duna en Punto sobre las visitas en las cárceles: