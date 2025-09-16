SUSCRÍBETE
Nacional

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

"No permitamos que esos momentos que queremos recordar se recuerden por una tragedia”, advirtió la autoridad en lanzamiento de la campaña de Carabineros para evitar siniestros viales por los festejos.

José NavarretePor 
José Navarrete
Santiago, 16 de septiembre de 2025. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el general de Carabineros, Víctor Vielma, director de “Zona de tránsito, carreteras y seguridad vial”, participan en el lanzamiento del spot preventivo para prevenir accidentes de tránsito durante estas fiestas patrias, el cual contó con la participación de Carlos Pinto. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

En el lanzamiento de la campaña preventiva de Carabineros por Fiestas Patrias, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, enfatizó el llamado a la responsabilidad al volante en el marco de las celebraciones.

“Estamos ya en medio de esta larga semana de Fiestas Patrias y son un momento de alegría, un momento de festejar, un momento de estar en amigos, de estar en familia, momentos que esperamos sean memorables. No permitamos que esos momentos que queremos recordar se recuerden por una tragedia”, advirtió la autoridad.

La pieza audiovisual central de la campaña tiene a Carlos Pinto como protagonista y remarca que se debe actuar responsablemente y con anticipación para evitar las tragedias, porque después ya “es tarde para llorar”.

“Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo 21 y no tengamos que transformarlo para alguna familia en esas fechas que uno más bien no quiere recordar porque hay alguien muy querido que ya no está con nosotros”, recalcó Muñoz.

El ministro detalló que este año se va a disponer de más de un millar de efectivos de Carabineros desplegados a lo largo de todo el país, trabajando junto con la cartera de Transportes en 630 operativos conjuntos con seguridad municipal y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

“El mensaje que queremos transmitir es que para evitar llorar las recomendaciones son súper claras. El alcohol no es compatible con la conducción. La velocidad máxima tiene un motivo, que es justamente cuidarnos y ser capaces de reaccionar a tiempo. Nunca conducir mirando el celular. Cuando miro el celular y voy en movimiento, eso significa que el vehículo avanza sin que nadie esté mirando al frente. El cinturón de seguridad siempre bien dispuesto y los niños con su sistema de retención infantil”, señaló el titular de Transportes.

Muñoz sostuvo que este mensaje está especialmente dirigido a los hombres del país, explicando que durante el fin de semana de 12 fallecidos, cuatro eran hombres y ocho mujeres.

“Los cuatro hombres eran los conductores de los vehículos. Las ocho mujeres eran peatones o pasajeros de esos vehículos. Y eso habla de que la gran mayoría de los siniestros viales tienen a un hombre en el manubrio responsable de la tragedia”, indicó.

