Ministro Paris aplaude las palabras de Mañalich en el Congreso: “Si reconoce errores me parece de una franqueza, ética e hidalguía enorme”

El manejo de la pandemia aún ronda en la agenda del Minsal. Por ello el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la defensa que su antecesor, Jaime Mañalich, presentó ante la comisión de la cámara que analiza la procedencia de la acusación constitucional en su contra.

Paris, que no titubeó en señalar que Mañalich “hizo una gran labor”, celebró las palabras del exministro quien señaló que "hemos y he cometido errores, (y) que hemos corregido errores”. Durante el habitual reporte diario de la situación sanitaria del país, señaló que a su juicio, “si él [Mañalich] reconoce errores me parece de una franqueza, ética e hidalguía enorme”.

“No es fácil en Chile reconocer los errores”, agregó.

Sin embargo, Paris agregó que admitir los errores, no era necesariamente un reconocimiento de una mala gestión. “No creo que uno pueda decir, no se pueda afirmar, que si no se hubieran cometido errores la evolución de la pandemia hubiera sido diferente", señaló. “Eso lo dirá la historia”.