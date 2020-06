Ministro Paris asegura que ventiladores entregados a clínicas son “arrendados”

Hace unos días, el exsubsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo, quien fue nombrado en mayo para coordinar la labor de duplicación de las camas UCI en la red privada, señaló que los ventiladores mecánicos que se están distribuyendo en clínicas estaban bajo la figura de préstamos transitorios. Ello, fue confirmado por algunos doctores de clínicas que recibieron estos equipos, según informó este medio.

Sin embargo, hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que los respiradores son “arrendados”.

“La verdad es que los ventiladores son arrendados, no son entregados en forma libre al sistema privado de salud. Son propiedad del Ministerio de Salud, del sistema público de Salud. Y ese arriendo tiene que pagarlo la institución que utiliza ese ventilador mecánico”, dijo el ministro durante el balance de coronavirus.

El secretario de Estado entregó esta información al ser consultado por un oficio enviado a Contraloría por la diputada Marcela Hernando (PR) debido a que, aseguró la parlamentaria, estos equipos estaban siendo entregados a las clínicas sin ninguna documentación de respaldo y algunas clínicas no estaban recibiéndolos, mientras otras sí.

Sobre esto, Paris dijo que no contaba con la información, pero la “averiguaría". "Me comprometo a averiguar esa diferencia entre diferentes clínicas. Espero contestarla mañana, pero creo que merece ser aclarada. Los ventiladores son arrendados a las clínicas porque es un equipo que está siendo utilizado para tratar pacientes y esa utilización tiene un costo y un pago que está fijado por Fonasa. Las clínicas no pueden cobrar más que el arancel Fonasa en momentos de pandemia”, aseguró.