Ministro Paris defiende su gestión tras polémico plan para Fiestas Patrias: “No me han doblado la mano ni me siento menoscabado”

La mañana de este miércoles, las autoridades del gobierno realizaron un nuevo balance relacionado con la pandemia de Covid-19 que actualmente está afectando al país.

En medio de la vocería, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado por las críticas que ha recibido el gobierno y él respecto del Plan Fondéate en tu Casa, el que ha sido cuestionado por los problemas comunicacionales que han ocurrido desde que se dio a conocer.

Durante el balance, se le preguntó al secretario de Estado sobre si creía que él solo era un mensajero del gobierno y no alguien que participa de las decisiones. Al respecto, respondió que “en el imperio romano el mensajero era castigado y recibía la muerte. Yo no soy el mensajero, somos un grupo muy trabajador que toma todas las decisiones en conjunto. Eso no se apega a la realidad”.

“Yo ya reconocí que, si se cometieron errores, nosotros como gobierno planteamos una política nueva, una política cercana a la gente y cercana a las autoridades que tienen, absolutamente, el derecho a discrepar. Que ante esas discrepancias, ante las opiniones de las personas comunes y corrientes que manifestaron reparos, nosotros hicimos un cambio en algunos criterios”, afirmó Paris.

Finalmente afirmó que “no me avergüenzo, ni me han doblado la mano, ni me siento menoscabado por aceptar las sugerencias lógicas de la gente, del pueblo de Chile. Por lo tanto, no creo que yo sea un mensajero de decisiones que toman otros. Yo participo permanentemente y todos los días en las tomas de esas decisiones”.