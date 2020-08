Ministro Paris dice que a nivel nacional “se ha atendido al 100% de los pacientes” que sufrieron daño ocular en manifestaciones

Hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, en medio del balance diario por coronavirus, se refirió al Programa Integral de Reparación Ocular, instancia que surgió en noviembre de 2019 a raíz de los casos de personas que resultaron con daño ocular en medio de manifestaciones del estallido social.

Paris abordó el tema luego de ser consultado por el caso de Gustavo Gatica, en una jornada donde se conoció de la detención del Oficial de Carabineros Claudio Crespo, sindicado como el autor material de los disparos que dejaron ciego al joven.

“En la Región Metropolitana existían 294 pacientes y se ha atendido al 87,7%. A nivel nacional se ha atendido al 100% de los pacientes”, dijo Paris.

Asimismo, requerido por una encuesta rápida del INDH donde se señalarían otras cifras, dijo: “Si hay una encuesta del Instituto de Derechos Humanos que revela que esas cifras (del Minsal) no coinciden con la que ellos tienen, yo estoy dispuesto a recibir esa encuesta y escuchar a los pacientes, escuchar a las agrupaciones y corregir lo que haya que corregir”.

Desde el INDH señalaron a La Tercera que esa encuesta aún no se hace pública y que en ella se señalaría que el organismo contactó a 30 personas con lesión ocular asociada a la crisis social y solo 1 de ellos estaba recibiendo atención.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistencial, Arturo Zúñiga, desglosó otras cifras en torno al programa: “Tenemos a la fecha 335 personas que se encuentran con algún tipo de prestación en el Hospital Salvador. Hay 107 de ellos que ya recibieron su alta, hay 102 que se mantienen en control y hay 15 de ellos que prefirieron atenderse en el extra sistema. El 91% de son casos que se derivó ante de los 10 días y 46 personas de ellas han recibido atención de salud mental. 60 de ellos ha recibido atención de asistencia social”.

“Hay que recordar que este es un programa integral de atención, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino que también desde el punto de vista de salud mental y desde el punto de vista de reinserción social. Es un programa que está todavía vigente”, añadió Zúñiga.

Consultado si Gatica había recibido atención en este programa, Zúñiga dijo: “En relación a la pregunta en particular de la persona Gustavo Gatica no me voy a referir por un tema de la Ley de Derechos y Deberes del paciente”.

Paris, en tanto, concluyó con que “si hay algún paciente que no haya recibido atención o que necesite más atención estamos llanos a escucharlos y recibirlo. Es muy doloroso para ellos lo que ha ocurrido”.