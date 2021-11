Tras cuarentena de candidatos presidenciales: ministro Paris llama a “los líderes políticos a dar el ejemplo y vacunarse con la dosis de refuerzo”

Pasado el mediodía de este jueves el Ministerio de Salud (Minsal) realizó un nuevo balance televisado respecto a la situación epidemiológica del país con el Covid-19.

En la instancia el jefe de la cartera, Enrique Paris, se refirió al PCR positivo del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que fue informado durante la tarde del miércoles a través de su cuenta de Twitter, test que se realizó durante la mañana tras presentar síntomas asociados al virus. Situación que además mantiene a los candidatos Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Marco Enríquez-Ominami (partido Progresista) en cuarentena.

“A raíz de lo ampliamente difundido ayer, sobre el test PCR positivo de un candidato a la presidencia, tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia, no ha pasado la pandemia”, comenzó diciendo Paris.

Inmediatamente apuntó a la importancia del correcto uso de la mascarilla como una medida de prevención. “No podemos dejar de cuidarnos y que algo tan simple como el uso correcto de la mascarilla, que no hemos visto que se use correctamente, en algunas manifestaciones, en algunas reuniones políticas e incluso en algunos foros, debe mantenerse, la mascarilla debe mantenerse” indicó.

En ese sentido aseguró que en el Minsal siempre usan mascarillas ya que “marca una diferencia significativa con la posibilidad de contagiarse”.

Por otra parte, el ministro señaló lo fundamental que es realizar una correcta trazabilidad ante la presencia de un contagio confirmado. “Justamente ahora que uno de nuestros candidatos a la presidencia está un caso índice vamos a ver cómo funciona la trazabilidad, justamente en relación a los contactos que tuvo él porque es muy importante obviamente que la gente que tuvo contacto con él se vaya a cuarentena”.

En paralelo, recordó que “se considera contacto estrecho a aquella persona que interactúo dos días antes y hasta 10 días después del inicio de los síntomas del caso confirmado”.

Ante eso detalló que cuando una persona está vacunada debe cumplir una cuarentena de 7 días, mientras que cuando una persona no está inoculada la cuarentena se extiende a 10 días, aunque el test PCR sea negativo. “En cualquiera de los dos casos el caso índice debe cumplir una cuarentena de 10 días”, agregó.

Asimismo, Paris recalcó la importancia de la dosis de refuerzo: “es muy importante que la gente se coloque porque la dosis de refuerzo claramente evita la posibilidad de enfermar (...) llamo justamente a los líderes políticos a dar el ejemplo y vacunarse con la dosis de refuerzo”.

Tal como consignó La Tercera AM, el contagio de coronavirus de Boric puso en relieve que la mayoría de los aspirantes a La Moneda no se han puesto su dosis de refuerzo.

Desde el Frente Amplio aseguraron que hoy (jueves) le tocaba la tercera dosis al parlamentario. La senadora Yasna Provoste tampoco se ha puesto la dosis de refuerzo. Desde el comando de Sebastián Sichel expresaron que era “información privada”, por lo que evitaron responder la pregunta. El equipo de José Antonio Kast indicó que le correspondía esta semana y en el círculo de ME-O aseguraron que sí cuenta con la última vacuna.