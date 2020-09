Ministro Paris por fiscalización de domicilios en Fiestas Patrias: “Yo espero que no sea necesario entrar a ningún hogar”

Esta tarde, el ministro de Salud, Enrique Paris, en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, encabeza un punto de prensa para entregar detalles sobre su visita a la Región de los Ríos, lugar en donde se reunieron con las autoridades regionales para analizar la situación de la zona por la pandemia del Covid-19 y también sobre Fiestas Patrias.

Al respecto de la situación regional, el ministro expresó que se reunió por Zoom con los alcaldes, y algunos le solicitaron que sus comunas retrocedieran a la etapa de Cuarentena producto del aumento de casos.

“La situación en la región no es homogénea, hay comunas que desgraciadamente sí tienen mayor cantidad de casos activos (...) y es por eso que hemos escuchado a los alcaldes”, sostuvo. “Por lo tanto nos llevamos esa preocupación”.

Según indicó, recogerán esas inquietudes y las presentarán mañana en la reunión Covid-19 que tienen con el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades, ya que la decisión final, recordó, no la toma él, sino que se toma en conjunto.

“Algunos alcaldes nos pidieron Cuarentena, pero volver de fase 4 a Cuarentena es un paso gigantesco, el Paso a Paso se llama así porque va por etapas”, indicó.

Sobre este punto, expresó que como autoridades “no les avergonzaba” tener que tomar la decisión de retroceder en un paso, puesto que el plan “fue hecho de esa manera”.

“Vamos a revisar las cifras y si es necesario, retroceder o pasar a una etapa de confinamiento, lo haremos”, sostuvo.

En esta línea, se refirió también a las fiscalizaciones a domicilios particulares que se realizarán en Fiestas Patrias, específicamente a las inspecciones que podrán realizar los funcionarios de la seremis de Salud junto a funcionarios policiales y sin orden judicial.

“Yo espero que no sea necesario (el ingreso de fiscalizadores a los hogares), pero si un grupo de personas hace una denuncia porque hay una fiesta gigantesca en algún lugar, tendrán que ingresar para ver", sostuvo.

“Espero que no sea necesario entrar a ningún hogar, porque los funcionarios de la Salud me han hecho la misma pregunta... ‘¿cómo voy a reaccionar yo si la persona no me quiere dejar entrar, si tengo dificultades? '”, explicó. “Es un problema realmente que tiene que ver con la convivencia humana, yo le diría a la población en general que evitemos ese tipo de circunstancias”.

En cuanto a los estudios que se están realizando para utilizar como tratamiento plasma fresco de pacientes recuperados de coronavirus, Paris indicó que Chile “ha sido pionero en el uso de plasma fresco en pacientes con hanta”, y que ahora con el Covid-19, van a establecer “un protocolo estricto” para utilizarlo.